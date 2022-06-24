Тюменку могут представить к награде за спасение мужчины от рокового прыжка

Елена Бериева 23-го июня заметила в окне лестничной клетки на 10-м этаже мужчину, который был пьян и собирался прыгать.
«Я очень испугалась, боялась издать лишний звук или сказать что-то не то. Но оставить его так тоже не могла. Поэтому старалась с ним спокойно говорить. Он объяснил, что поругался со своей девушкой. Я тогда сильно-сильно держала его за руку», вспоминает Елена.
Она понимала, если мужчина все же прыгнет, ей не хватит сил его удержать. Елена признается, что не смогла бы себя простить, если бы он упал.
«Я говорила ему, что он еще молодой красивый мужчина, вся жизнь у него впереди. И мне удалось упросить его залезть обратно на лестничную клетку», рассказывает Елена.
Но, когда мужчина спустился, девушка, с которой он поругался, стала вновь выяснять с ним отношения и перешла на оскорбления. Продолжая словесную перепалку пара зашла в одну из квартир.
Местные жители рассказывают, что эту девушку часто видели у подъезда, распивающую алкоголь. Также на нее часто поступали жалобы из-за того, что она закатывала дома шумные вечеринки.
«Когда они ушли, я с комом в горле вышла на улицу, села на лавочку и смотрела на десятый этаж, переживала, что мужчина вновь может попытаться выпрыгнуть. Еще я позвонила в полицию. Сотрудники быстро приехали, взяли у меня объяснение и отправились в ту квартиру», говорит Елена.
Следующая ночь для Елены была бессонной. Она до сих пор ощущает ком в горле и переживает за того мужчину. Но он, судя по всему, не местный и пока неизвестно что с ним сейчас.
«Я думаю, что в таких ситуациях самое главное — сохранять спокойствие. Важно расположить человека к себе, отвлечь человека разговором от этих суицидальных мыслей. В такой ситуации самое сложной — побороть панику внутри себя и успокоиться. Но нужно стараться изо всех сил», рассказывает Елена.
В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что Елену Бериеву могут представить к награде. Причем сделать это может, как администрация города, так и полиция и другие службы.