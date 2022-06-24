nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Тюменью пройдут военные сборы

24 июня 04:04
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Для тюменских военных, находящихся в кадровом резерве, проведут тренировочные военные сборы. Учебное мероприятие в течение года будет проходить на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, расположенном в районе озера Андреевское.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, на сегодняшний день в армейском резерве находятся 450 жителей региона. С каждым из них подписан контракт.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние три с половиной месяца в Тюменской области практически в четыре раза выросло число желающих служить в армии по контракту. Повышенный интерес к контрактной службе в военкомате объясняют начавшейся в феврале специальной военной операцией на Украине. Большая часть контрактников — тюменцы, ранее служившие в армии.

#Новости#Военные сборы#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25