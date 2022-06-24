Под Тюменью пройдут военные сборы

Ранее «Наш Город» писал, что за последние три с половиной месяца в Тюменской области практически в четыре раза выросло число желающих служить в армии по контракту. Повышенный интерес к контрактной службе в военкомате объясняют начавшейся в феврале специальной военной операцией на Украине. Большая часть контрактников — тюменцы, ранее служившие в армии.