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Отпускники из ЯНАО чуть не сгорели в поезде

24 июня 05:31
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Путешествие в отпуск едва не закончилось трагедией для жителей Ямала. В поезде, следовавшем по маршруту Новый Уренгой — Оренбург, на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 загорелся один из вагонов, в котором находились 19 человек. Пожар начался в 4:10 утра, в 4:20 вагон отцепили от состава и приступили к его тушению.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел вследствие поджога. На данный момент на месте ЧП работает оперативно-следственная группа, движение на данном участке железной дороги временно прекращено. Сотрудники транспортной прокуратуры Нового Уренгоя начали проверку по исполнению законодательства о пожарной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Талице Свердловской области взорвалась цистерна с газом. Инцидент произошел из-за разгерметизации. В тушении огня участие приняли 4 единицы техники и 13 человек личного состава МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.

#Новости#Поезда#Пожар#Железная дорога#Валентина Бурнашева#Происшествия
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