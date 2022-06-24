Отпускники из ЯНАО чуть не сгорели в поезде

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
По предварительным данным, пожар произошел вследствие поджога. На данный момент на месте ЧП работает оперативно-следственная группа, движение на данном участке железной дороги временно прекращено. Сотрудники транспортной прокуратуры Нового Уренгоя начали проверку по исполнению законодательства о пожарной безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Талице Свердловской области взорвалась цистерна с газом. Инцидент произошел из-за разгерметизации. В тушении огня участие приняли 4 единицы техники и 13 человек личного состава МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.