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Житель Ишима зарезал на улице человека

23 июня 06:17
Фото: 1Mi
В Ишиме отправили под стражу 29-летнего ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Трагедия произошла ночью 21 июня. В настоящее время ведется расследование произошедшего, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.

По предварительным данным, ишимец решил разобраться с помощью ножа с обидчиком своих знакомых. О ссоре с погибшим ему сообщили участницы конфликта. Не долго раздумывая, 29-летний ишимец взял из дома нож и отправился на выяснение отношений. Разговора не получилось — в ходе драки он нанес обидчику прямо на улице несколько ножевых ранений в область живота и спины.

От полученных травм мужчина скончался, а преступник с места преступления скрылся, не забыв при этом выбросить орудие убийства. Ишимца задержали по «горячим» следам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в убийстве собственного сына обвиняют 64-летнего пенсионера. Между родителем и ребенком в ходе посиделок с употреблением алкогольных напитков возник конфликт. Ссора завершилась поножовщиной.

#Новости#Валентина Бурнашева#Происшествия
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