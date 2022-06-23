Житель Ишима зарезал на улице человека

По предварительным данным, ишимец решил разобраться с помощью ножа с обидчиком своих знакомых. О ссоре с погибшим ему сообщили участницы конфликта. Не долго раздумывая, 29-летний ишимец взял из дома нож и отправился на выяснение отношений. Разговора не получилось — в ходе драки он нанес обидчику прямо на улице несколько ножевых ранений в область живота и спины.
От полученных травм мужчина скончался, а преступник с места преступления скрылся, не забыв при этом выбросить орудие убийства. Ишимца задержали по «горячим» следам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в убийстве собственного сына обвиняют 64-летнего пенсионера. Между родителем и ребенком в ходе посиделок с употреблением алкогольных напитков возник конфликт. Ссора завершилась поножовщиной.