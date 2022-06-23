nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на 4 дня перекроют проезд по улице Черепанова

23 июня 11:06
Фото: 1Mi
В Тюмени на 4 дня перекроют проезд по улице Черепанова из-за ремонтных работ, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом». Для объезда предлагается воспользоваться улицей Авторемонтная.

«В связи с проведением капитального ремонта тепловой сети в период с 04.07.2022 по 07.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств по ул. Черепанова (в районе дома № 29) города Тюмени. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки»,сообщают городские чиновники.

Ранее сообщалось, что на Червишевском тракте у развязки строители открыли проезд. На этом участке отмечается снижение заторов, ранее водители объезжали пробку по улице рабочая и Ставропольская.

Материалы по теме
После ремонта на Московском тракте появились кочки на дороге
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25