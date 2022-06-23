В Тюмени на 4 дня перекроют проезд по улице Черепанова

«В связи с проведением капитального ремонта тепловой сети в период с 04.07.2022 по 07.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств по ул. Черепанова (в районе дома № 29) города Тюмени. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки»,сообщают городские чиновники.
Ранее сообщалось, что на Червишевском тракте у развязки строители открыли проезд. На этом участке отмечается снижение заторов, ранее водители объезжали пробку по улице рабочая и Ставропольская.