Тюменцам разрешат бесплатные пересадки в автобусах

«Этот вопрос долго прорабатывался, и наконец, заключен контракт на разработку схемы с учетом опыта других муниципалитетов, где такая система уже внедрена. Одним из вариантов может стать некий электронный носитель, показывающий, что человек осуществляет проезд с правом пересадки без повторной оплаты», сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.
По словам народных избранников, необходимость реализации проекта по бесплатной пересадке из автобусов вызвана увеличением стоимости проезда в общественном транспорте — цена на билеты в автобусах выросла, и для многих эта сумма теперь ощутима.
Проект по бесплатной пересадке в автобусах планируют реализовать в Тюмени до конца 2023 года.
На данный момент стоимость билетов в общественном транспорте составляет 29 рублей при оплате наличными и 28 при оплате банковской картой.
Ранее «Наш Город» писал, что с приходом теплых дней жители Тюмени стали жаловаться на духоту в автобусах. Горожане были недовольны тем, что в городском транспорте не включают кондиционеры.