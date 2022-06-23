Тюменцам разрешат бесплатные пересадки в автобусах

«Этот вопрос долго прорабатывался, и наконец, заключен контракт на разработку схемы с учетом опыта других муниципалитетов, где такая система уже внедрена. Одним из вариантов может стать некий электронный носитель, показывающий, что человек осуществляет проезд с правом пересадки без повторной оплаты», сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.