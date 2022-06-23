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Тюменцам разрешат бесплатные пересадки в автобусах

23 июня 07:44
Фото: 1Mi
Схему бесплатной пересадки в автобусах планируют реализовать в Тюмени в 2023 году. Инициатива по упразднению платы за проезд пассажирам, делающим в течение одного часа пересадку на другой автобус, принадлежит депутатам городской думы.

«Этот вопрос долго прорабатывался, и наконец, заключен контракт на разработку схемы с учетом опыта других муниципалитетов, где такая система уже внедрена. Одним из вариантов может стать некий электронный носитель, показывающий, что человек осуществляет проезд с правом пересадки без повторной оплаты», сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

По словам народных избранников, необходимость реализации проекта по бесплатной пересадке из автобусов вызвана увеличением стоимости проезда в общественном транспорте — цена на билеты в автобусах выросла, и для многих эта сумма теперь ощутима.

Проект по бесплатной пересадке в автобусах планируют реализовать в Тюмени до конца 2023 года.

На данный момент стоимость билетов в общественном транспорте составляет 29 рублей при оплате наличными и 28 при оплате банковской картой.

Ранее «Наш Город» писал, что с приходом теплых дней жители Тюмени стали жаловаться на духоту в автобусах. Горожане были недовольны тем, что в городском транспорте не включают кондиционеры.

#Новости#Проезд#Общественный транспорт#Валентина Бурнашева#Экономика
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