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Тюменский школьник спас от возможного пожара детскую поликлинику

23 июня 04:11
Фото: «НашГород»
Тюменский школьник Актан Алишеров спас от возможного пожара детскую поликлинику. Инцидент произошел 15 июня. Ребенок возвращался с тренировки и заметил загоревшийся тополиный пух рядом с ДК «Строитель».
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Тюмень

Школьник быстро сориентировался — начал затаптывать огонь, с чем успешно справился. Но, к сожалению, сам получил ожоги.

«Я переживал, что пламя перекинется на рядом расположенную детскую поликлинику, поэтому почти инстинктивно начал затаптывать огонь ногами. Боль почувствовал уже придя домой и только после этого рассказал о случившемся родителям. Они отвезли меня в больницу, где мне оказали необходимую помощь», поделился Актан Алишеров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени двое мужчин спасли от пожара 14-летнего подростка. Мальчик оказался заперт на балконе огнем. Случайные прохожие, одним из которых оказался студент тюменского вуза, вытащили ребенка из горящей квартиры с балкона нижнего этажа.

#Новости#Тюмень#Пожар#Тополиный пух#Валентина Бурнашева#Общество
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