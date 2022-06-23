Тюменский школьник спас от возможного пожара детскую поликлинику

Школьник быстро сориентировался — начал затаптывать огонь, с чем успешно справился. Но, к сожалению, сам получил ожоги.
«Я переживал, что пламя перекинется на рядом расположенную детскую поликлинику, поэтому почти инстинктивно начал затаптывать огонь ногами. Боль почувствовал уже придя домой и только после этого рассказал о случившемся родителям. Они отвезли меня в больницу, где мне оказали необходимую помощь», поделился Актан Алишеров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени двое мужчин спасли от пожара 14-летнего подростка. Мальчик оказался заперт на балконе огнем. Случайные прохожие, одним из которых оказался студент тюменского вуза, вытащили ребенка из горящей квартиры с балкона нижнего этажа.