Тюменский школьник спас от возможного пожара детскую поликлинику

«Я переживал, что пламя перекинется на рядом расположенную детскую поликлинику, поэтому почти инстинктивно начал затаптывать огонь ногами. Боль почувствовал уже придя домой и только после этого рассказал о случившемся родителям. Они отвезли меня в больницу, где мне оказали необходимую помощь», поделился Актан Алишеров.