Тюменские дети до семи лет с 22 июня больше не платят за проезд на электричках

В нашем регионе пригородные электрички ездят по направлениям Тюмень — Заводоуковская, Тюмень – Тобольск и Тюмень – Ишим.
«До принятия закона проехать бесплатно могли только пассажиры до пяти лет. Для детей от 5 до 7 лет родители покупали билет со скидкой. При покупке детского билета нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка», сообщили чиновники.
Тюменский общественный транспорт должен обновиться через 9 лет — к 2030 году. Однако пока неизвестно, какой подход будет реализован в областном центре. В системе городского транспорта могут появиться городские электрички.