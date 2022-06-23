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Тюменские дети до семи лет с 22 июня больше не платят за проезд на электричках

23 июня 12:36
Фото: 1Mi
Тюменцы с 22 июня больше не платят за проезд детей до семи лет в электричках. Билет на ребёнка можно получить при предоставлении свидетельства о рождении в кассе. Ранее бесплатный проезд был гарантирован только для детей до пяти лет, сообщает администрация города Ялуторовск.

В нашем регионе пригородные электрички ездят по направлениям Тюмень — Заводоуковская, Тюмень – Тобольск и Тюмень – Ишим.

«До принятия закона проехать бесплатно могли только пассажиры до пяти лет. Для детей от 5 до 7 лет родители покупали билет со скидкой. При покупке детского билета нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка», сообщили чиновники.

Тюменский общественный транспорт должен обновиться через 9 лет — к 2030 году. Однако пока неизвестно, какой подход будет реализован в областном центре. В системе городского транспорта могут появиться городские электрички.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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