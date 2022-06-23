Минтруд сообщил о праздничных днях в 2023 году

«В 2023 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2023 г. (31 декабря 2022 года выпадает на субботу, поэтому новогодние каникулы продлятся 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года); с 23 февраля по 26 февраля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая; с 10 по 12 июня; с 4 по 6 ноября»,сообщили в ведомстве.