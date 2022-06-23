Эксперт Нагибин считает неизбежным ужесточение климатической ситуации в мире

По словам эксперта, о климатических изменениях говорят ежегодные пожары в Калифорнии, Италии, Испании и юге Африки. Вырубка леса приводит к тому, что корни больше не удерживают излишнюю влагу и возникают паводки, передает слова Нагибина iz.ru.
Он отметил, что температура меняется как в сторону жары, так и холода. В некоторых регионах она поднимается на два градуса, а в некоторых европейских странах или Перу случаются морозы до минус 15-20 градусов.
Вместе с тем Нагибин считает, что новых глобальных стихийных бедствий не ожидается.
По его словам, Россия за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям.