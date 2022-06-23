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Эксперт Нагибин считает неизбежным ужесточение климатической ситуации в мире

23 июня 07:55
Фото: piqsels.com
Глава Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климат на планете будет неминуемо изменяться в худшую сторону.

По словам эксперта, о климатических изменениях говорят ежегодные пожары в Калифорнии, Италии, Испании и юге Африки. Вырубка леса приводит к тому, что корни больше не удерживают излишнюю влагу и возникают паводки, передает слова Нагибина iz.ru.

Он отметил, что температура меняется как в сторону жары, так и холода. В некоторых регионах она поднимается на два градуса, а в некоторых европейских странах или Перу случаются морозы до минус 15-20 градусов.

Вместе с тем Нагибин считает, что новых глобальных стихийных бедствий не ожидается.

По его словам, Россия за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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