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В Тюмени сутки разыскивают 34-летнего мужчину

22 июня 10:34
Фото: ЛизаАлерт
В Тюмени разыскивают 34-летнего Хамитова Рената Галиева, сообщает «ЛизаАлерт». Последний раз его видели 21 июня, когда он вышел из дома (Ленинский АО). Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые.

Он был одет в серую рубашку, синие шорты. Других подробностей исчезновения не сообщается.

Если вы его видели, позвоните волонтёрам 8 (800) 700-54-52.

По данным поисковой группы «Белая Сова», с начала месяца в Тюмени нашли 8 человек, 3 из них дети. Все юные тюменцы живы и здоровы. При этом в областной столице происходит до 150 подобных случаев в год.

Сейчас в Тюменской области четвертые сутки не могут найти потерявшегося в лесу 78-летнего грибника. В поисковой операции задействованы представители полиции и спасатели МЧС.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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