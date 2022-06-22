В Тюмени сутки разыскивают 34-летнего мужчину

Он был одет в серую рубашку, синие шорты. Других подробностей исчезновения не сообщается.
Если вы его видели, позвоните волонтёрам 8 (800) 700-54-52.
По данным поисковой группы «Белая Сова», с начала месяца в Тюмени нашли 8 человек, 3 из них дети. Все юные тюменцы живы и здоровы. При этом в областной столице происходит до 150 подобных случаев в год.
Сейчас в Тюменской области четвертые сутки не могут найти потерявшегося в лесу 78-летнего грибника. В поисковой операции задействованы представители полиции и спасатели МЧС.