В ходе ПМЭФ-2022 заключили 40 соглашений по развитию внутреннего туризма России

Зампред российского правительства уточнил, что подписанные в ходе работы масштабного международного форума соглашения предусматривают запуск новых межрегиональных маршрутов по всей стране, строительство современных туристических комплексов и создание доступных для туристов объектов размещения. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Представители субъектов России и предприниматели выразили заинтересованность в реализации крупных туристических инвестиционных проектов, а также в создании новых маршрутов для путешествий.
Ростуризм сообщил, что общий портфель инвестиций заключенных на ПМЭФ-2022 соглашений превышает отметку в 200 миллиардов рублей.
«О необходимости инвестировать в туристическую отрасль в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума говорил президент Владимир Путин», — констатировал Чернышенко.
Вице-премьер обратил внимание на тот факт, что российская власть инициировала самые разные меры, ориентированные на соцподдержку предпринимателей. Они фигурируют и в программе поддержки развития отечественной экономики, и в нацпроекте, получившем название «Туризм и индустрия гостеприимства».
Чернышенко перечислил следующие меры, запущенные Правительством РФ: выделение грантов на обустройство пляжей и строительство кемпингов, льготное кредитование, внедрение программ кешбэков, введение нулевого размера НДС для всех гостиничных комплексов и софинансирование инвестпроектов корпорацией «Туризм.РФ».
В рамках развития внутреннего туризма России по поручению Путина будут искать баланс между необходимостью сохранять окружающую среду и интересами экономики. По словам зампреда правительства, в том числе это затрагивает и возведение инфраструктуры на природных территориях, которые относятся к особо охраняемым. Среди них — местности вокруг Байкала, отметил он.
Эксперты корпорации «Туризм.РФ» разработали четкий план по эффективному развитию таких территорий. Вице-премьер России проинформировал о том, что соответствующие соглашения заключены с властями Бурятии и Иркутской области.
Ключевым моментом в рамках ведения этой деятельности Чернышенко назвал сохранение природного богатства страны для будущих поколений.
«Инвесторы, которые уже присоединились к реализации нацпроекта, поддерживают этот подход и готовы со всей ответственностью развивать такую инфраструктуру», — подытожил вице-премьер-министр.