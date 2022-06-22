В ходе ПМЭФ-2022 заключили 40 соглашений по развитию внутреннего туризма России

В рамках развития внутреннего туризма России по поручению Путина будут искать баланс между необходимостью сохранять окружающую среду и интересами экономики. По словам зампреда правительства, в том числе это затрагивает и возведение инфраструктуры на природных территориях, которые относятся к особо охраняемым. Среди них — местности вокруг Байкала, отметил он.