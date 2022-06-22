Студент тюменского вуза и неизвестный мужчина спасли от пожара 13-летнего подростка

Как выяснилось, одним из спасителей является учащийся Тюменского строительного института. Молодой человек по имени Артем рассказал, что он живет в Мегионе, а в Тюмени учится. По его словам, рядом с местом происшествия он оказался случайно — в этом районе у него должна была быть встреча.
«На балконе 4-го этажа парнишка кричал собравшимся внизу, что он не может выйти из квартиры, так как путь ему отрезал дым и огонь. Я и еще один мужчина через балкон на третьем этаже спустили мальчика — я выбрался наружу, а мой „напарник“ придерживал меня за ноги», рассказал Артур.
Второго спасителя тюменские огнеборцы пока не нашли. Известно лишь то, что это был мужчина среднего возраста славянской внешности с татуировкой на шее.