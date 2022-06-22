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Студент тюменского вуза и неизвестный мужчина спасли от пожара 13-летнего подростка

22 июня 03:40
Фото: 1Mi
Двое мужчин спасли от огня 13-летнего тюменца. Пожар в квартире на улице Инженерной, 72, произошел накануне в обед. Вызов поступил в дежурную часть в 13:13. На месте происшествия спасатели выяснили, что благодаря действиям неизвестных мужчин, бросившихся на помощь ребенку, он остался жив.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, одним из спасителей является учащийся Тюменского строительного института. Молодой человек по имени Артем рассказал, что он живет в Мегионе, а в Тюмени учится. По его словам, рядом с местом происшествия он оказался случайно — в этом районе у него должна была быть встреча.

«На балконе 4-го этажа парнишка кричал собравшимся внизу, что он не может выйти из квартиры, так как путь ему отрезал дым и огонь. Я и еще один мужчина через балкон на третьем этаже спустили мальчика — я выбрался наружу, а мой „напарник“ придерживал меня за ноги», рассказал Артур.

Второго спасителя тюменские огнеборцы пока не нашли. Известно лишь то, что это был мужчина среднего возраста славянской внешности с татуировкой на шее.

#Новости#Тюмень#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Общество
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