Праздник больше не приходит: Coca-cola уходит из России

Руководитель тюменского филиала «Кока-колы» Валерий Зыбин рассказал, что последняя поставка напитков была зимой. На сегодняшний день все запасы исчерпаны.
«В Тюмени всегда набирали большие объемы напитков бренда. Но теперь все запасы израсходованы и филиал закрывается. „Кока-кола“ раньше занимали 50 процентов рынка напитков, а значит сейчас у местных производителей есть отличная возможность занять эту нишу»,считает Валерий Зыбин, директор тюменского филиала «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»
Но Валерий Иванович также убежден, что полностью «Кола» с полок магазинов не уйдет. По его словам, все равно появятся способы ввозить напитки в Россию и распространять их по регионам.
Пока на полках магазинов еще можно найти «fanta», «sprite», «schweppes» и другие напитки бренда. Так что их рядовые любители еще могут урвать себе по бутылочке. Они до сих пор занимают добрую половину полок с газировками. Но когда полки начнут пустеть, мерчендайзеры начнут заполнять их уже существующими аналогами.
Да и нам пора к ним присмотреться. Компании вроде «Очаково» и «Черноголовки» давно производят напитки похожие на «coca-cola», «sprite» и прочие. По словам пробовавших некоторые вариации практически не отличаются от оригиналов.
К слову, Pepsi — самая классическая альтернатива Coca-cola, с рынка тоже уходит. Еще в марте PepsiCo объявили о прекращении поставок газированных напитков. А это не только pepsi, но, и 7Up и «mirinda». Но в этом случае бренд действовал не так радикально и сразу подчеркнул, что продолжит поставлять в Россию молочные продукты и детское питание. PepsiCo принадлежат «Агуша», «Чудо детки», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Имунеле», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Чудо» и «Bio Max».
Думается, что прекращение поставок такого количества популярных напитков в Россию значительно отразится на работе ресторанов и баров. Ведь они подаются не только в исконном виде, но и является составляющими многих коктейлей.
Однако основатель и владелец ресторанной компании «МаксиМ» Лариса Невидайло считает иначе.
«Я не думаю, что уход этого бренда с российского рынка повлияет на ресторанный и барный бизнес. Не встречала пока гостей, которые ходят в рестораны и бары только ради Кока-колы. Для нашего бизнеса уход бренда повлечет за собой смену карт бара, введение альтернативных напитков и, возможно, пересмотр рецептур, где присутствует эти напитки», говорит Лариса Невидайло.