Праздник больше не приходит: Coca-cola уходит из России

К слову, Pepsi — самая классическая альтернатива Coca-cola, с рынка тоже уходит. Еще в марте PepsiCo объявили о прекращении поставок газированных напитков. А это не только pepsi, но, и 7Up и «mirinda». Но в этом случае бренд действовал не так радикально и сразу подчеркнул, что продолжит поставлять в Россию молочные продукты и детское питание. PepsiCo принадлежат «Агуша», «Чудо детки», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Имунеле», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Чудо» и «Bio Max».