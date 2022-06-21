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Летняя выставка «День застройщиков Тюмени»: сначала квартиру, потом на море

21 июня 07:51
Фото: «День застройщиков Тюмени»
Познакомиться с предложениями ведущих компаний-застройщиков Тюмени за один день. Выбрать новую квартиру и тут же узнать все детали предстоящей покупки. Воспользоваться скидками и бонусами от застройщика. Такое возможно? Да! Посетите выставку-продажу недвижимости День застройщиков Тюмени!
Сюжет
Тюмень

Всего на один летний день — 25 июня, в субботу, 20 ведущих строительных компаний соберутся по адресу ул. Герцена, 60/1, чтобы показать тюменцам и гостям города свои жилые комплексы и новые проекты. Не пропустите! Сначала за квартирой, потом на море.

День застройщиков Тюмени — это:

— новые квартиры (от студий до жилья бизнес-класса) в более чем 40 современных жилых комплексах города;

— интересные предложения по покупке загородных таунхаусов, коттеджей и частных домов;

— специальные предложения от застройщиков и банков, акции и скидки;

— розыгрыш сертификата на 100 тысяч рублей на покупку квартиры, таунхауса или дома.

Фото: «День застройщиков Тюмени»

Среди участников июньской выставки также будут компании, которые представляют загородную недвижимость — посетители летнего «Дня застройщиков Тюмени» смогут выбрать не только городскую квартиру, но и комфортабельный таунхаус, купить готовый коттедж или обговорить все условия по строительству собственного дома в пригороде Тюмени.

Будущие покупатели получат консультации от менеджеров компаний-застройщиков и банка-партнера.

На День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей: малышей можно будет оставить в детской зоне с бэби-ситтером, дети постарше смогут принять участие в занимательных мастер-классах и увезти с собой сувениры, сделанные своими руками, а взрослые получат на память добрый шарж от известного художника.

Фото: «День застройщиков Тюмени»

В завершении выставки среди присутствующих гостей будет разыгран сертификат на скидку в 100 000 рублей на покупку квартиры или дома у любого из застройщиков-участников летнего «Дня застройщиков Тюмени». Для участия в розыгрыше необходима регистрация на сайте www.деньзастройщиков.рф

Компании-участники «Дня застройщиков Тюмени»:

  • ПСК Дом девелопмент,
  • Группа компаний «ЭНКО»,
  • Страна Девелопмент,
  • Компания 4D,
  • Группа компаний «Меридиан»,
  • Холдинг «Партнёр»,
  • RODINA DEVELOPMENT
  • АО «ТДСК»,
  • Группа компаний «ТИС»,
  • ЦЕНТР Девелопмент,
  • Специализированный застройщик «Династия»,
  • Группа компаний «СТРОЙМИР»,
  • Группа компаний «B72»,
  • АРСИБ ХОЛДИНГ ГРУПП
  • Талан Тюмень,
  • Скандиа Девелопмент,
  • PARITET DEVELOPMENT,
  • Строительная компания «Хоум Строй»,
  • Строительная компания «Онегин»,
  • Проект загородного поселка «Финская улочка».

Банк-партнер: Банк ВТБ (ПАО).

Фото: «День застройщиков Тюмени»

День застройщиков Тюмени:

Где: ул. Герцена, 60/1 (Галерея застройщиков Тюмени)

Когда: 25 июня, в субботу, с 10 до 18 часов

Вход свободный. Всю информацию о выставке можно посмотреть на сайте www.деньзастройщиков.рф

Возрастное ограничение 0+

#Новости#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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