Летняя выставка «День застройщиков Тюмени»: сначала квартиру, потом на море

Всего на один летний день — 25 июня, в субботу, 20 ведущих строительных компаний соберутся по адресу ул. Герцена, 60/1, чтобы показать тюменцам и гостям города свои жилые комплексы и новые проекты. Не пропустите! Сначала за квартирой, потом на море.
День застройщиков Тюмени — это:
— новые квартиры (от студий до жилья бизнес-класса) в более чем 40 современных жилых комплексах города;
— интересные предложения по покупке загородных таунхаусов, коттеджей и частных домов;
— специальные предложения от застройщиков и банков, акции и скидки;
— розыгрыш сертификата на 100 тысяч рублей на покупку квартиры, таунхауса или дома.
Среди участников июньской выставки также будут компании, которые представляют загородную недвижимость — посетители летнего «Дня застройщиков Тюмени» смогут выбрать не только городскую квартиру, но и комфортабельный таунхаус, купить готовый коттедж или обговорить все условия по строительству собственного дома в пригороде Тюмени.
Будущие покупатели получат консультации от менеджеров компаний-застройщиков и банка-партнера.
На День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей: малышей можно будет оставить в детской зоне с бэби-ситтером, дети постарше смогут принять участие в занимательных мастер-классах и увезти с собой сувениры, сделанные своими руками, а взрослые получат на память добрый шарж от известного художника.
В завершении выставки среди присутствующих гостей будет разыгран сертификат на скидку в 100 000 рублей на покупку квартиры или дома у любого из застройщиков-участников летнего «Дня застройщиков Тюмени». Для участия в розыгрыше необходима регистрация на сайте www.деньзастройщиков.рф
Компании-участники «Дня застройщиков Тюмени»:
Банк-партнер: Банк ВТБ (ПАО).
День застройщиков Тюмени:
Где: ул. Герцена, 60/1 (Галерея застройщиков Тюмени)
Когда: 25 июня, в субботу, с 10 до 18 часов
Возрастное ограничение 0+