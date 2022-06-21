Летняя выставка «День застройщиков Тюмени»: сначала квартиру, потом на море

Всего на один летний день — 25 июня, в субботу, 20 ведущих строительных компаний соберутся по адресу ул. Герцена, 60/1, чтобы показать тюменцам и гостям города свои жилые комплексы и новые проекты. Не пропустите! Сначала за квартирой, потом на море.