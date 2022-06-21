Как избавиться от платных услуг к кредиту

Нередко клиенты банков или микрофинансовых организаций соглашаются на покупку различных услуг при оформлении кредита или займа.
Например, вам могут предложить в довесок к кредиту страховку, смс-информирование или возможность самостоятельно изменить дату платежа. Но что делать, если вы быстро поняли, что согласились опрометчиво, и не готовы переплачивать за эти услуги?
Теперь у вас есть 14 дней на то, чтобы изменить свое решение. Чтобы отказаться от подобных услуг, оформленных добровольно или с подачи сотрудника, нужно обратиться в компанию, которая де-юре предоставляет эту услугу. Далеко не всегда это сам банк или МФО, часто — компания-партнер, ее реквизиты должны быть указаны в договоре.
Там же должны быть контакты, по которым вам нужно подать заявление об отказе от услуги. Его можно составить в произвольной форме, главное — правильно сослаться на договор, его лучше приложить к заявлению.
У организации есть 7 рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги, за вычетом стоимости уже оказанных услуг. При этом заемщик не должен доказывать, что он не пользовался купленной услугой. Если срок возврата истек, а денег нет — нужно писать новое заявление о возврате, на этот раз точно в тот банк или МФО, которые выдавали кредит или займ.
Важно помнить, что обратиться в банк можно по истечении 30 дней с момента первого обращения в компанию поставщика, но не позже 180 дней. Банк или МФО несет ответственность за поставщика дополнительных услуг. На возврат средств у организации есть так же 7 рабочих дней.
Не все заемщики согласны доплатить за призрачную возможность получить, к примеру, медицинскую консультацию онлайн. Поэтому банки и МФО часто идут на разные хитрости, навязывая услуги. Например, сообщают, что вы не сможете получить кредит, если не оформите дополнительные услуги, или что без них процентная ставка будет выше.
Однако, по общему правилу, покупка дополнительных услуг или отказ от них не влияет на возможность получения кредита или займа. А процентная ставка повысится только в том случае, если клиент откажется от оформления страховки, покрывающей риски обслуживания долга.
С недобросовестностью менеджеров банка столкнулась жительница Тюмени, Ольга. Она брала кредит в банке на строительство дома. Ей сообщили, что нужно оформить страховку и предложили скачать приложение.
«После оформления мне предложили установить приложение для здоровья, якобы оно бесплатное. Я его даже скачивать не стала. Позже решила отказаться от навязанной страховки. Пришла в банк и выяснила, что в дополнение к страховке есть еще платная услуга, по которой я могла получать медицинские консультации. Изначально говорили, что это уже входит в страховку»,рассказала Ольга.
Вчитавшись в договор, она обнаружила, что подписалась и под этой услугой, полностью доверившись менеджеру.
До 30 декабря 2021 года была вполне законной такая схема — в документах заранее проставляли отметки, якобы заемщик согласен на покупку дополнительных услуг, в расчете, что человек просто не обратит на этот нюанс внимание. Теперь, наконец-то, эти уловки попали под жесткий запрет, «галочку» о согласии может поставить только клиент.
Оформляя кредит или заем, стоит особое внимание уделить прочтению договора, где зачастую важные детали спрятаны как можно глубже. Вот что рассказывает Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России.
«Клиенты банков и МФО часто жаловались на навязанные услуги к кредитам или займам. Случается, что человек приходит за кредитом либо займом, а уходит с целой „корзиной“ платных услуг, даже не подозревая об этом. Формально он сам на это согласился, подписав договор, поэтому доказать навязывание трудно. Но теперь никому не придется доказывать, знал ли клиент об услугах — можно сдать эту „корзину“ без объяснения причин, но только в течение 14 дней с момента оформления. Если при подписании договора вы не успели или не смогли внимательно прочитать документы, не обратили внимание на мелкий шрифт где-нибудь на 30-й странице, то сделайте это как можно скорее»,говорит Михаил Мамута.
Еще осенью 2020 года семья из Тюменской области решила купить автомобиль через автосалон. В общем они провели там 9 часов. Уехали из салона тюменцы с кредитом и целым комплектом навязанных услуг, о которых узнали только дома.
«На подпись документов приглашали по одному, уже ближе к закрытию салона. В пачку документов на подпись подложили два сертификата на юридическую помощь, на 80 и на 15 тысяч рублей. И ещё на 17 тысяч рублей услуги по химчистке и полировке автомобиля, хотя мы на это не соглашались», — объяснили семейная пара тюменцев.
Семье удалось расторгнуть только договор о купле-продаже машины. Чтобы отказаться от юридической помощи и других услуг, их отправили рассылать заявления по официальным адресам других компаний.
Секрет успеха недобросовестных банкиров в том, что навязанные услуги они не включают в полную стоимость кредита (ПСК). Эта сумма указывается в процентах и рублях в верхнем правом углу на первой странице договора, не заметить ее невозможно.
И вот клиенты узнают о реальной переплате по кредиту только тогда, когда вносят первый платеж. Госдума сейчас рассматривает законопроект, который не позволит банкирам действовать по этой схеме.
Во время оформления кредита или займа нужно досконально изучить все документы. Если в заявлении уже проставлены отметки о согласии на приобретение дополнительных услуг, то это повод оставить жалобу в ЦБ.
Необходимо сфотографировать или сделать скриншот документа с проставленными заранее «галочками» и приложить его к обращению в интернет-приемной регулятора. Жалобы принимаются и в том случае, если банк или МФО без оснований отказываются возвращать деньги.
В законе прописаны случаи, в которых заемщику в праве не вернуть деньги за приобретение дополнительных услуг. Средства не возвращаются, если:
К жалобе необходимо приложить договор и переписку с кредитором. Специалисты проверят организацию, на которую поступила жалоба, и при выявлении нарушений оштрафуют её.
«Мы будем внимательно следить за тем, как банки и МФО соблюдают новые правила, чтобы создать надежную защиту потребителя от навязанных продаж»,подчеркнул Михаил Мамута.