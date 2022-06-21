Как избавиться от платных услуг к кредиту

«Клиенты банков и МФО часто жаловались на навязанные услуги к кредитам или займам. Случается, что человек приходит за кредитом либо займом, а уходит с целой „корзиной“ платных услуг, даже не подозревая об этом. Формально он сам на это согласился, подписав договор, поэтому доказать навязывание трудно. Но теперь никому не придется доказывать, знал ли клиент об услугах — можно сдать эту „корзину“ без объяснения причин, но только в течение 14 дней с момента оформления. Если при подписании договора вы не успели или не смогли внимательно прочитать документы, не обратили внимание на мелкий шрифт где-нибудь на 30-й странице, то сделайте это как можно скорее»,говорит Михаил Мамута.