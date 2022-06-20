В Тюмени погиб строитель из-за обрушения стены

Как рассказали в ведомстве, в многоэтажке проходили работы по демонтажу стен шахты грузового лифта. Подозреваемый не проследил за соблюдением требований правил безопасности, в том числе на высоте, в результате чего на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте.