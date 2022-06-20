nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени погиб строитель из-за обрушения стены

20 июня 05:13
Фото: 1Mi
В Тюмени будут судить предпринимателя, который не обеспечил безопасность во время проведения строительных работ, в результате чего погиб рабочий. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областного управления СКР. Инцидент случился 14 апреля на улице Первомайской.

Как рассказали в ведомстве, в многоэтажке проходили работы по демонтажу стен шахты грузового лифта. Подозреваемый не проследил за соблюдением требований правил безопасности, в том числе на высоте, в результате чего на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте.

«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время следователями СК России собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», прокомментировали в областном управлении СКР.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская трудовая инспекция подала иск на компанию Александра Андросова. Оказалось, что работник его компании серьезно пострадал из-за неудовлетворительной организации проведения работ. Инцидент произошел в 10 января.

Материалы по теме
В Тюмени на производстве погиб 32-летний крановщикВ Тобольске на производстве «ЗапСибНефтехима» погиб человекТюменская трудовая инспекция подала иск на компанию Александра Андросова
#Новости#Гибель на производстве#Юлия Николаева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25