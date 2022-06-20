В районе Тобольского педагогического института машина сбила ребенка

«Ребёнок сильно пострадал. У неё ушибы»,сообщила Оксана З.
Горожане отмечают, что ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.
Между тем в ГИБДД заявили о росте количества ДТП с детьми. В летние каникулы ребят на улицах всё больше. Из-за этого растёт аварийность. Дети перебегают дорогу в неположенных местах.
Ранее сообщалось, что 18 июня произошло 11 ДТП в Тюменской области, в них погибли 2 человека, 10 человек ранены. 4 ДТП произошло на федеральных трассах региона, в двух из них погибли люди (на трассе Тюмень — ХМАО и Омск — Тюмень).