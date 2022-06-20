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В районе Тобольского педагогического института машина сбила ребенка

20 июня 11:06
Фото: 1Mi
В Тобольске 20 июня днём в районе педагогического института автомобиль сбил ребёнка, сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск». «Наш город» обратился за комментарием в ГИБДД, но там сообщили, что подобных сообщений сегодня не было.

«Ребёнок сильно пострадал. У неё ушибы»,сообщила Оксана З.

Горожане отмечают, что ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.

Между тем в ГИБДД заявили о росте количества ДТП с детьми. В летние каникулы ребят на улицах всё больше. Из-за этого растёт аварийность. Дети перебегают дорогу в неположенных местах.

Ранее сообщалось, что 18 июня произошло 11 ДТП в Тюменской области, в них погибли 2 человека, 10 человек ранены. 4 ДТП произошло на федеральных трассах региона, в двух из них погибли люди (на трассе Тюмень — ХМАО и Омск — Тюмень).

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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