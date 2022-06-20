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Новоселье в ЖК «Колумб» отметят на полгода раньше

20 июня 12:13
Фото: «Страна-Девелопмент»
Дом «Сальвадор» жилого комплекса «Колумб» планируют сдать раньше срока на полгода. Об этом сообщил федеральный застройщик «Страна Девелопмент».

Изначально четвертый дом микрорайона планировалось ввести в эксплуатацию в декабре этого года, но уже сейчас в квартирах и парадных ведутся клининговые работы, завершается благоустройство территории — осталось только получить разрешающие документы и можно будет передавать ключи будущим новосёлам.

«80% жилых домов ГК „Страна Девелопмент“ сдается раньше срока. Выверенные стандарты, автоматизация и внедрение новых процессов позволяют соблюдать все нормы и требования, но при этом строить с опережением. Благодаря этому отпраздновать новоселье в домах „Страны“ раньше запланированной даты уже смогли тысячи российских семей»,сообщили в пресс-службе застройщика.

ЖК «Колумб» расположен в перспективном развивающемся районе. Благодаря хорошей транспортной развязке можно за 10-15 минут без пробок добраться до любой точки города. В 5 минутах езды от жилого квартала сформирована вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура, рядом находятся детские сады и развивающие центры, школы и гимназии, спортивные центры, ТЦ и магазины, аптеки, больницы и клиники. Недалеко от микрорайона расположен любимый горожанами и гостями Тюмени экопарк «Затюменский».

Фото: Страна-Девелопмент

В доме «Сальвадор» застройщик предусмотрел место под современный детский сад на 60 мест с отдельной территорией для прогулок на открытом воздухе. Создание детской инфраструктуры — один из приоритетов компании.

Группой компаний «Страна Девелопмент» в других ЖК уже построено 3 дошкольных учреждения, одно из которых передано городу, и продолжается строительство еще 2 детских садов. Также девелопер уже благоустроил 38 современных детских площадок и еще пять реализуются в настоящее время в новых проектах «Страны».

Всего в микрорайоне «Колумб» будет пять домов, которые образуют уютный закрытый двор с большим пешеходным бульваром, проходящим через весь комплекс. Для автомобилей предусмотрены многоуровневые паркинги с теплым переходом в дома и просторные наземные парковки. Общая площадь земельного участка ЖК — 13,4 Га. Уже сейчас в микрорайоне проживает более 1500 семей.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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