Новоселье в ЖК «Колумб» отметят на полгода раньше

ЖК «Колумб» расположен в перспективном развивающемся районе. Благодаря хорошей транспортной развязке можно за 10-15 минут без пробок добраться до любой точки города. В 5 минутах езды от жилого квартала сформирована вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура, рядом находятся детские сады и развивающие центры, школы и гимназии, спортивные центры, ТЦ и магазины, аптеки, больницы и клиники. Недалеко от микрорайона расположен любимый горожанами и гостями Тюмени экопарк «Затюменский».