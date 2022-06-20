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На Дне города в Ялуторовске выступит рэпер, а фейерверк будет стоить 406 000 рублей

20 июня 11:35
Фото: 1Mi
В Ялуторовске на Дне города выступят рэпер из Белоруссии HOMIE и солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, об этом сообщают подписчики паблика «Признания Ялуторовск». Праздник состоится 25 июня, городу исполнится 363 года.

Основными хедлайнерами мероприятия станут минский рэпер HOMIE и солист группы «Фристайл». Оба исполнителя выступят на Сретенской площади, далее ожидается фейерверк.

Стоит отметить, что Сергей Дубровин известен исполнением песни «Ах, какая женщина!». До 2001 года он был участником группы «Фристайл».

Между тем «услуги по организации пиротехнического сопровождения, в рамках проведения мероприятия, посвященного Дню города Ялуторовска» обойдутся местному бюджету в 406 000 рублей, сообщается на сайте госзакупки. Организатор МАУК «АРТ- Вояж».

#Новости#Александр Мязин#Общество
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