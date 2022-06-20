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Евгений Заболотный: тюменский клуб «Антей» за 55 лет своей истории достиг высот

20 июня 12:05
Фото: Пресс-служба Тюменской гордумы
Тюменский атлетический клуб «Антей» отметил 55-летие. В торжественной обстановке поздравления принимали тренеры и спортсмены, а также все многочисленные посетители спортивного клуба.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что в этом году исполняется пятьдесят лет со дня, когда он впервые пришел заниматься в «Антей». Он напомнил, что клуб не только помогает развивать тюменский спорт, но и активно ведет общественную работу.

В прошлом году по решению депутатов Тюменской городской Думы коллектив «Антея» был поощрен нагрудным знаком «За волонтёрство и милосердие».

«Сегодня „Антей“ достиг больших спортивных высот, клуб хорошо знают в России и в мире. Для многих тюменцев он был и остается родным домом, в котором комфортно и уютно. Желаю дальнейшего процветания „Антею“ и спасибо всем, кто его создал!»подчеркнул председатель Тюменской городской Думы.

Евгений Заболотный отметил, что в этом году Евгений Исидорович Колтун выдвинут на поощрение главной муниципальной наградой — звания «Почетный гражданин города» и спросил у зала, кто поддерживает это решение. При единогласном поднятии сотен рук и бурных овациях, председатель Думы заверил, что доведет мнение до депутатов. Окончательное решение о присвоении звания будет принято на заседании Думы 30 июня в ходе тайного голосования.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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