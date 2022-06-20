Евгений Заболотный: тюменский клуб «Антей» за 55 лет своей истории достиг высот

Евгений Заболотный отметил, что в этом году Евгений Исидорович Колтун выдвинут на поощрение главной муниципальной наградой — звания «Почетный гражданин города» и спросил у зала, кто поддерживает это решение. При единогласном поднятии сотен рук и бурных овациях, председатель Думы заверил, что доведет мнение до депутатов. Окончательное решение о присвоении звания будет принято на заседании Думы 30 июня в ходе тайного голосования.