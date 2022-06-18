В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели детей в Нижнетавдинском районе

Как сообщили nashgorod.ru в СУ СК России по Тюменской области, в настоящее время по факту ЧП идет доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены очевидцы, пройдут судебно-медицинские экспертизы. Также состоятся проверки по факту обеспечения безопасности на водных объектах в муниципалитете.