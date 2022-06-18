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В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели детей в Нижнетавдинском районе

18 июня 07:04
Фото: СУ СК России по Тюменской области
В Тюменской области началось расследование по факту гибели детей в устье реки Тавда Нижнетавдинского района. Происшествие произошло накануне вечером — девочки 10 и 13 лет плавали в водоеме без сопровождения взрослых.

Как сообщили nashgorod.ru в СУ СК России по Тюменской области, в настоящее время по факту ЧП идет доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены очевидцы, пройдут судебно-медицинские экспертизы. Также состоятся проверки по факту обеспечения безопасности на водных объектах в муниципалитете.

Дело находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в озере в районе Лесобазы утонул 62-летний житель областной столицы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Валентина Бурнашева#Происшествия
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