Тюменцы попали в километровые пробки на Ялуторовском тракте

Километровые пробки образовались сегодня в Тюмени на выезде из города в сторону поселка Боровский. Причиной затора стала утренняя авария с участием легкового автомобиля и большегруза, произошедшая на Ялуторовском тракте. От столкновения легковушка улетела в кювет и перевернулась.

По данным ГИБДД Тюменской области, в аварии никто не пострадал. В настоящее время на месте ДТП работают специалисты. По словам очевидцев, затор начинается от Автограда. Осложняют ситуацию останавливающиеся автовладельцы, решившие посмотреть на аварию. Ранее «Наш Город» писал, что сегодня рано утром на 542-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель легкового автомобиля Mitsubishi въехал в большегруз МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка легкового автомобиля. С травмами ее госпитализировали в больницу, но несмотря на усилия медиков, 44-летняя женщина скончалась.