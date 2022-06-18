На тюменских дорогах сбили 4 детей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года заведено порядка полутора тысяч административных дел на водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых автовладельцев произошло более 30 аварий, погибли 7 человек.