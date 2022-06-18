На тюменских дорогах сбили 4 детей

В результате аварии школьник получил различные травмы, в настоящее время он находится в больнице.
В поселке Нижняя Тавда 9-летний ребенок попал под колеса автобуса ПАЗ. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП юный тюменец получил тяжелую травму ноги.
В настоящее время обстоятельства всех аварий выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года заведено порядка полутора тысяч административных дел на водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых автовладельцев произошло более 30 аварий, погибли 7 человек.