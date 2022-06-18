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На тюменских дорогах сбили 4 детей

18 июня 05:11
Фото: 1Mi
Четверо детей попали под колеса автомобилей накануне на дорогах Тюменской области. В Ялуторовске 64-летний водитель Kia наехал на перекрёстке на 13-летнего школьника. Подросток ехал на велосипеде через перекресток по линии тротуара.
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Тюмень

В результате аварии школьник получил различные травмы, в настоящее время он находится в больнице.

В поселке Нижняя Тавда 9-летний ребенок попал под колеса автобуса ПАЗ. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП юный тюменец получил тяжелую травму ноги.

В настоящее время обстоятельства всех аварий выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года заведено порядка полутора тысяч административных дел на водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых автовладельцев произошло более 30 аварий, погибли 7 человек.

#Новости#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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