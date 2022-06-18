Гибель детей в Нижнетавдинском районе, уничтожение сосен, километровые пробки

Тюменские следователи проведут проверку по факту гибели детей в водоеме
Вчера вечером пропали девочки 10 и 13 лет. Позже тело одной из них обнаружили местные жители и вытащили его из воды. Спустя примерно полтора часа удалось найти тело второго ребенка. Началось расследование происшествия.
«Нашему городу» в Следственном комитете Тюменской области рассказали, что проводится доследственная проверка. Следователи займутся опросом очевидцев происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы. Помимо того, сотрудники ведомства проверят соблюдение мер безопасности на водоемах района.
Стоит отметить, что за ходом дела следят в региональной прокуратуре.
Жители Тюменской слободы возмущены уничтожением сосен
В социальных сетях появился видеоролик, на котором спецтехника напролом едет по молодым соснам Тюменской слободы. Это вызвало бурю негодования у жителей микрорайона.
Горожане задаются вопросом о правомерности уничтожения деревьев. Тюменцы считают, что лучшим решением стала бы пересадка деревьев в районы, где отмечается нехватка зеленых зон.
«Ломать не строить. Можно было пересадить, причем бесплатно, в другие районы. Зато администрация потом будет опять покупать саженцы, чтобы на камеру посадить», — считают горожане.
Предположительно, уничтожение молодых сосен связано с запланированным строительством торгового центра «Легенда», который должен открыть свои двери для покупателей уже осенью текущего года.
На выезде из Тюмени образовались огромные пробки
Как сообщают в региональном ГИБДД, сегодня утром в областной столице произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, улетел в кювет и перевернулся. Стоит отметить, что никто не пострадал. Эта авария и стала причиной возникновения километровых пробок на выезде из города в сторону поселка Боровский.
Стоит отметить, что некоторые горожане усугубляют ситуацию с дорожным затором, останавливаясь осмотреть место аварии. Пробка протягивается от Автограда.
Сегодня утром на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло еще одно ДТП с участием большегруза и «легковушки». В результате столкновения скончалась 44-летняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину доставили в медучреждение с травмами, однако спасти ее не удалось.