Гибель детей в Нижнетавдинском районе, уничтожение сосен, километровые пробки

Как сообщают в региональном ГИБДД, сегодня утром в областной столице произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, улетел в кювет и перевернулся. Стоит отметить, что никто не пострадал. Эта авария и стала причиной возникновения километровых пробок на выезде из города в сторону поселка Боровский.