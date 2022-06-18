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Гибель детей в Нижнетавдинском районе, уничтожение сосен, километровые пробки

18 июня 17:58
Фото: 1Mi
Следователи взялись за дело о гибели двух девочек в устье реки Тавда. Дети 10 и 13 лет находились в воде без взрослых. «Нашему городу» в Следственном комитете рассказали о проведении доследственной проверки.
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Тюмень

Тюменские следователи проведут проверку по факту гибели детей в водоеме

Вчера вечером пропали девочки 10 и 13 лет. Позже тело одной из них обнаружили местные жители и вытащили его из воды. Спустя примерно полтора часа удалось найти тело второго ребенка. Началось расследование происшествия.

«Нашему городу» в Следственном комитете Тюменской области рассказали, что проводится доследственная проверка. Следователи займутся опросом очевидцев происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы. Помимо того, сотрудники ведомства проверят соблюдение мер безопасности на водоемах района.

Стоит отметить, что за ходом дела следят в региональной прокуратуре.

Жители Тюменской слободы возмущены уничтожением сосен

В социальных сетях появился видеоролик, на котором спецтехника напролом едет по молодым соснам Тюменской слободы. Это вызвало бурю негодования у жителей микрорайона.

Горожане задаются вопросом о правомерности уничтожения деревьев. Тюменцы считают, что лучшим решением стала бы пересадка деревьев в районы, где отмечается нехватка зеленых зон.

«Ломать не строить. Можно было пересадить, причем бесплатно, в другие районы. Зато администрация потом будет опять покупать саженцы, чтобы на камеру посадить», — считают горожане.

Предположительно, уничтожение молодых сосен связано с запланированным строительством торгового центра «Легенда», который должен открыть свои двери для покупателей уже осенью текущего года.

На выезде из Тюмени образовались огромные пробки

Как сообщают в региональном ГИБДД, сегодня утром в областной столице произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, улетел в кювет и перевернулся. Стоит отметить, что никто не пострадал. Эта авария и стала причиной возникновения километровых пробок на выезде из города в сторону поселка Боровский.

Стоит отметить, что некоторые горожане усугубляют ситуацию с дорожным затором, останавливаясь осмотреть место аварии. Пробка протягивается от Автограда.

Сегодня утром на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло еще одно ДТП с участием большегруза и «легковушки». В результате столкновения скончалась 44-летняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину доставили в медучреждение с травмами, однако спасти ее не удалось.

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