В экономику Тюменской области привлекут 32 миллиарда рублей инвестиций

В числе запланированных проектов — строительство спортивно—рекреационного комплекса на «Жемчужины Сибири» с объемом инвестиций в размере более 2 миллиардов рублей. Также инвестор намерен построить на территории региона поликлинику с отделениями лучевой, эндоскопической, ультразвуковой диагностики. Новое медицинское учреждение даст дополнительно Тюменской области более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит порядка 4 миллиардов рублей.