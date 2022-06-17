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В экономику Тюменской области привлекут 32 миллиарда рублей инвестиций

17 июня 07:35
Фото: тг-канал Александр Моор
32 миллиарда рублей инвестиций вложит в социально-экономическую сферу Тюменской области ООО «Системные концессии». О подписании соглашения о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2022 сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«32 миллиарда рублей привлечёт в экономику и социальную сферу нашего региона компания „Системные концессии“. Она обеспечит подготовку, реализацию и финансирование нескольких инвестиционных проектов. Соглашение об этом сегодня подписал на ПМЭФ», сообщил Александр Моор.

В числе запланированных проектов — строительство спортивно—рекреационного комплекса на «Жемчужины Сибири» с объемом инвестиций в размере более 2 миллиардов рублей. Также инвестор намерен построить на территории региона поликлинику с отделениями лучевой, эндоскопической, ультразвуковой диагностики. Новое медицинское учреждение даст дополнительно Тюменской области более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит порядка 4 миллиардов рублей.

ООО «Ситемные концессии» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей принадлежит империи Владимира Евтушенкова (ПАО АФК «Система»). Его компании занимаются самыми разными видами бизнеса — от вылова и продажи морских ресурсов до авиаперевозок бизнес-джетами. Владимиру Евтушенкову принадлежит контрольный пакет акций МТС, сети клиник «МЕДСИ».

Ранее в рамках работы ПМЭФ Тюменская область и Армения подписали меморандум о сотрудничестве в сферах туризма, культуры и параллельного импорта.

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