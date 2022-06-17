Под Тюменью насмерть разбилась семейная пара из Ноябрьска

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам родных погибшего, он сел за руль и отправился с женой в Тюмень после употребления горячительных напитков. Кроме того, в автомобиле обнаружены пустые банки и бутылки из-под пива, затонированные не по ГОСТ лобовое и боковые стекла.