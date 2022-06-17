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Под Тюменью насмерть разбилась семейная пара из Ноябрьска

17 июня 04:21
Фото: ГИБДД Тюменской области
Семейная пара из Ноябрьска разбились сегодня ночью в аварии. Трагедия произошла на автодороге Тюмень — Омск, в районе поселка Андреевский. Автомобиль Toyota Camry улетел в кювет и ударился о дерево. Столкновение стало смертельным — 37-летний водитель и его 35-летняя супруга погибли, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.

У погибших остались четверо детей в возрасте от 1 года до 17 лет. На момент поездки они гостили у бабушки.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам родных погибшего, он сел за руль и отправился с женой в Тюмень после употребления горячительных напитков. Кроме того, в автомобиле обнаружены пустые банки и бутылки из-под пива, затонированные не по ГОСТ лобовое и боковые стекла.

Ранее 37-летний житель Ноябрьска 15 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе 10 раз за превышение скорости.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. В ближайшее время запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит состояние погибшего автовладельца.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени разбился насмерть 28-летний мотоциклист. Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Трагедия произошла на улице Монтажников.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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