Под Тюменью насмерть разбилась семейная пара из Ноябрьска

У погибших остались четверо детей в возрасте от 1 года до 17 лет. На момент поездки они гостили у бабушки.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам родных погибшего, он сел за руль и отправился с женой в Тюмень после употребления горячительных напитков. Кроме того, в автомобиле обнаружены пустые банки и бутылки из-под пива, затонированные не по ГОСТ лобовое и боковые стекла.
Ранее 37-летний житель Ноябрьска 15 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе 10 раз за превышение скорости.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. В ближайшее время запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит состояние погибшего автовладельца.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени разбился насмерть 28-летний мотоциклист. Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Трагедия произошла на улице Монтажников.