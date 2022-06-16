nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области выберут самых «цифровых» педагогов и самую IT-активную школу

16 июня 13:04
Фото: pexels.com
Уже в пятый раз в Тюменской области пройдет конкурс «ИТ-актив» в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Конкурс выявит самые продвинутые в использовании цифровых технологий школы и учителей, а победителей наградят кубками и грантами, сообщает департамент информатизации региона.

За первое место для учителей предусмотрено вознаграждение в размере — 100 тысяч рублей, школа может выиграть до 400 тысяч рублей.

В конкурсе «ИТ-актив — 2022» три номинации. В номинации «Самая ИТ-активная школа» оценивается активность использования АИС «Электронная школа Тюменской области» и сколько учителей из школы участвуют в конкурсе в индивидуальных номинациях.

В номинациях «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования» и «Самый ИТ-активный учитель» оцениваются практики применения цифровых ресурсов для обучения, подходы к развитию hard- и soft-компетенций у учеников (для дополнительного образования).

Рассказать о методах обучения и достижениях можно с помощью видеопрезентации. Также необходимо выполнить специальное кейс-задание (для номинации «Самый ИТ-активный учитель») и разработать специальный кейс для учеников («Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования»).

Также участники должны снять ролик на тему «Педагог будущего (будущее роли педагога в образовательном процессе с учетом развития цифровых инструментов)».

Регистрация участников уже доступна и продлится до 12 сентября 2022 года. Итоги конкурса будут подведены до 20 октября 2022 года.

Награждение победителей Конкурса состоится в рамках XV Тюменского цифрового Форума-выставки «ИНФОТЕХ-2022».

Напомним, Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», созданной в рамках регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20