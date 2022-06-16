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В Тюменской области построят линейный элеватор на 200 тыс. тонн зерна

16 июня 13:07
Фото: Telegram-канал Александра Моора
В рамках ПМЭФ было подписано соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор», сообщает губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале. Таким образом в регионе появится линейный элеватор, который может хранить до 200 тысяч тонн зерна.

Как отмечает Александр Моор, проект позволит тюменским аграриям наращивать производство зерновых культур. Более того, соглашение станет частью поставок зерна на рынки стран Азии.

В настоящее время губернатор Тюменской области с делегацией правительства региона принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году мероприятие проходит с 15 по 18 июня. В прошлом году в рамках ПМЭФ было заключено соглашение на производство гормональный препаратов, благодаря чему удалось создать 130 рабочих мест.

Отметим, что Тюменская область — в числе самых привлекательных для инвесторов регионов. Программа инвестиционного развития разработана правительством области и реализуются в самых разных направлениях: нефтесервисное оборудование и услуги, нефтехимия и переработка полимеров, лесопромышленный комплекс, туризм, агропромышленный комплекс, добыча нефти, стимулирование инвестиций МСП на муниципальном уровне, жилищное строительство, развитие креативных индустрий. Реализация всех этих направлений приведет к усилению позиций региональных экспортеров на внешних рынках.

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