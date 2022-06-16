В столице Бурятии собрались участники Байкальской ассамблеи музеев Дальнего Востока

По мнению, озвученному заместителем председателя правительства Бурятии Баиром Цыреновым, музеи не только хранят артефакты, но и выступают в качестве важнейшего базиса и инструмента, которые помогают воспитывать патриотизм и любовь к родине. Сегодня, когда кое-кто не оставляет попыток пересмотра истории, музеи должны играть особую роль. Именно в музейных залах люди могут сравнить, как жили люди 10, 100 и более лет назад. Поэтому Баир Цыренов охарактеризовал ассамблею как крайне важное мероприятие, выразив надежду, что ей удастся внести вклад в развитие музейного дела. С ассамблеи музеев начнутся аналогичные мероприятия по всей России.