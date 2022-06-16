В столице Бурятии собрались участники Байкальской ассамблеи музеев Дальнего Востока

В качестве почетных гостей ассамблеи было решено пригласить заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Григория Куранова, советника президента РФ по культуре и искусству Владимира Толстого, начальника Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елену Харламову, председателя Ассоциации музеев Дальнего Востока Виктора Шалая и председателя Ассоциации этнографических музеев России Юлию Купину. Об этом пишет mk.ru.
Работа ассамблеи 15 июня стартовала с пленарной сессии «Культурный колониализм vs культурный федерализм».
По мнению, озвученному заместителем председателя правительства Бурятии Баиром Цыреновым, музеи не только хранят артефакты, но и выступают в качестве важнейшего базиса и инструмента, которые помогают воспитывать патриотизм и любовь к родине. Сегодня, когда кое-кто не оставляет попыток пересмотра истории, музеи должны играть особую роль. Именно в музейных залах люди могут сравнить, как жили люди 10, 100 и более лет назад. Поэтому Баир Цыренов охарактеризовал ассамблею как крайне важное мероприятие, выразив надежду, что ей удастся внести вклад в развитие музейного дела. С ассамблеи музеев начнутся аналогичные мероприятия по всей России.
Участники пленарной сессии обсуждали, как идет формирование и развитие культурной политики в субъектах РФ и каким образом взаимодействуют между собой федеральные учреждения и российские регионы.
В ходе круглых столов их участники проанализируют возможность создания единой экосистемы музея, где важное значение будет принадлежать Клубу друзей музея, волонтерской службе, фонду развития музея, инклюзивным практикам в музеях, нематериальному культурному наследию в форме интерпретаций и презентаций. Также участники ассамблеи посвятят время обсуждению перспектив культурного туризма и культурных индустрий, межмузейному стратегическому партнерству, тому, в каких направлениях будет идти развитие музейного дела.
Как говорят организаторы ассамблеи, такая тематика позволит ее участникам сформировать наиболее актуальные, востребованные и получившие активное развитие в музейной сфере направления.