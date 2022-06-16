Тюменца посадили на 10 месяцев за пьяную езду на КАМАЗе

Мужчина отправился в колонию на 10 месяцев. Оказалось, что он взял отцовский грузовик и поехал в бар. Позже его остановили сотрудники ГИБДД.
«По версии следствия, 20 марта 2022 года Каканов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «КАМАЗ-55102». Двигаясь по ул. Кирова с. Армизонское Армизонского района, был задержан инспектором ДПС. Алексей прошёл медосвидетельствование, которое установило у него алкогольное опьянение - 0,61 мг/л»сообщили в ведомстве.
Свою вину злоумышленник полностью признал.