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Тюменца посадили на 10 месяцев за пьяную езду на КАМАЗе

16 июня 11:11
Фото: 1Mi
Тюменский суд признал 37-летнего Алексея Каканова виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. По данным пресс-службы региональных судов, он уже совершал аналогичные правонарушения.

Мужчина отправился в колонию на 10 месяцев. Оказалось, что он взял отцовский грузовик и поехал в бар. Позже его остановили сотрудники ГИБДД.

«По версии следствия, 20 марта 2022 года Каканов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «КАМАЗ-55102». Двигаясь по ул. Кирова с. Армизонское Армизонского района, был задержан инспектором ДПС. Алексей прошёл медосвидетельствование, которое установило у него алкогольное опьянение - 0,61 мг/л»сообщили в ведомстве.

Свою вину злоумышленник полностью признал.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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