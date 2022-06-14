В Тюмени построят высотки, скульптура красного коня, должность Сарычева в «Сибуре»

Планируется, что дома будут насчитывать более 20 этажей, а общая площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. Квартиры в этих домах будут без балконов. Стоит отметить, что рядом располагаются детский сад и школа. Также планируется разместить паркинг на 400 машиномест.