В Тюмени построят высотки, скульптура красного коня, должность Сарычева в «Сибуре»

Сергей Сарычев перешел на работу в «Сибур»
Как рассказал «Нашему городу» пресс-секретарь компании «Сибур» Артур Топорков, бывший вице-губернатор будет работать на предприятии в качестве советника гендиректора. Сергей Сарычев будет консультировать по вопросам, связанным с коммуникациями с властями, организациями и бизнес-сообществами.
Ранее эта информация появилась в Telegram-каналах, посвященных новостям Тюменской области. Тогда новая должность Сергея Сарычева не была известна.
Стоит отметить, что 16 мая Сергей Сарычев перестал работать в региональном правительстве.
В Тюмени появилась скульптура художника Дмитрия Аске
В областной столице установили скульптуру красного коня. Автором является известный художник Дмитрий Аске. Скульптуру проспонсировал Сергей Колесник, владелец крафтового кластера «Конюшня». Арт-объект высотой в 3,5 метра выполнен в виде красного коня с всадницей.
Как рассказал автор скульптуры, в работе он отсылался к названию кластера и картине Петрова-Водкина «Купание красного коня». Работу пришлось защищать от вандалов с помощью приставленной охраны.
Стоит отметить, что работы Дмитрия Аске оцениваются в тысячи евро, одна картина украшает стены Русского Музея. Более того, он распишет стены Новой Третьяковской галереи.
В Тюмени построят «высотки» без балконов
По данным сервиса 2ГИС, в областной столице появятся высотные дома неподалеку от улицы Лесопарковая. Строительством занимается компания ООО «Династия», объекты будут готовы к эксплуатации через 2 года.
Планируется, что дома будут насчитывать более 20 этажей, а общая площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. Квартиры в этих домах будут без балконов. Стоит отметить, что рядом располагаются детский сад и школа. Также планируется разместить паркинг на 400 машиномест.
Напомним, что в областной столице в районе мыса за 13 лет планируют построить жилые комплексы и транспортную развязку.