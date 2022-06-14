Тюменский ветеран боевых действий в Чечне не может получить выплаты

«Они не могут починить терминал, очередь постоянная. Этот терминал тысяч 300 стоит и его обслуживание 30 тысяч рублей в месяц. Куда они деньги тратят? Хотел попасть на личный приём к руководителю, но никого на месте не оказалось», рассказал «Нашему Городу» тюменский ветеран боевых действий в Чечне.