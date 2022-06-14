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Тюменский ветеран боевых действий в Чечне не может получить выплаты

14 июня 06:04
Фото: 1Mi
Неприятная ситуация произошла на днях с ветераном боевых действий в Чечне в отделении пенсионного фонда по Тюменской области. Мужчина пришел получить выплаты, но обнаружил неработающий терминал. Попасть на прием к руководителю он также не смог, поскольку первый отсутствовал на рабочем месте.
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Тюмень

При этом исполняющим его обязанности никто назначен не был.

«Они не могут починить терминал, очередь постоянная. Этот терминал тысяч 300 стоит и его обслуживание 30 тысяч рублей в месяц. Куда они деньги тратят? Хотел попасть на личный приём к руководителю, но никого на месте не оказалось», рассказал «Нашему Городу» тюменский ветеран боевых действий в Чечне.

Самое интересное, что сами сотрудники ПФР по Тюменской области не владеют информацией о том, где находится руководство и когда оно появится.

На вопросы редакции «Нашего Города» в пенсионном фонде отвечать не стали, сославшись на то, что ничего не знают о данной ситуации и попросили сделать письменный запрос.

#Новости#Тюмень#Выплаты#Пенсионный фонд#Валентина Бурнашева#Общество
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