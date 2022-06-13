nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области не хватает работников по благоустройству общественных мест

13 июня 11:45
Фото: 1Mi
В Тюменской области наблюдается дефицит работников по благоустройству общественных территорий. Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте труда и занятости населения региона, в настоящее время вакантными в этой сфере остаются более 2,5 тысяч рабочих мест.
Сюжет
Тюмень

Размер заработной платы, предлагаемой работодателями, в среднем составляет от 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Трудоустройство носит временный характер. В обязанности будущих работников входит уборка мусора и поддержание в чистоте территории поселения, скос сорной растительности, уход за цветниками: разбивка клумб, полив, прополка. Образование и стаж работы не требуются.

Также в Тюменской области сегодня наблюдается нехватка разнорабочих и подсобных рабочих. Работодателями размещено 940 и около 1800 соответственно.

Разнорабочим предлагают среднюю заработную плату от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Подсобным работникам работодатели готовы платить от 15,3 тысяч до 35 тысяч рублей. Трудовой стаж и специальное образование не обязательны.

#Новости#Рабочие вакансии#Тюмень#Вакансии#Департамент труда и занятости населения#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25