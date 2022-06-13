В Тюменской области не хватает работников по благоустройству общественных мест

Размер заработной платы, предлагаемой работодателями, в среднем составляет от 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Трудоустройство носит временный характер. В обязанности будущих работников входит уборка мусора и поддержание в чистоте территории поселения, скос сорной растительности, уход за цветниками: разбивка клумб, полив, прополка. Образование и стаж работы не требуются.
Также в Тюменской области сегодня наблюдается нехватка разнорабочих и подсобных рабочих. Работодателями размещено 940 и около 1800 соответственно.
Разнорабочим предлагают среднюю заработную плату от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Подсобным работникам работодатели готовы платить от 15,3 тысяч до 35 тысяч рублей. Трудовой стаж и специальное образование не обязательны.