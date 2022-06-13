В Тюменской области не хватает работников по благоустройству общественных мест

В Тюменской области наблюдается дефицит работников по благоустройству общественных территорий. Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте труда и занятости населения региона, в настоящее время вакантными в этой сфере остаются более 2,5 тысяч рабочих мест.

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