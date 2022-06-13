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В Тюмени за одну ночь поймали более 20 пьяных водителей

13 июня 12:07
Фото: ГИБДД Тюменской области
29 водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали минувшей ночью на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД. Большую часть из них, 21 автовладельца, остановили в Тюмени. Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, на улице Молодежной был задержан бесправник.

38-летнего жителя областной столицы ранее лишали прав за управление транспортов в нетрезвом состоянии. Однако, несмотря на это, он продолжал ездить за рулем

На этот раз тюменец возвращался домой с подругой от друзей. Показания алкотестера составили 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь бесправника ждет уголовная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая в Исетском районе инспекторы ГИБДД задержали нетрезвую селянку за рулем ВАЗ2107. Прав на управление транспортом у нее не было. В состоянии алкогольного опьянения водитель перевозила четверых пассажиров, в том числе двое детей. Как выяснилось, компания отдыхала с употреблением горячительных напитков на пляже, а затем решила поехать домой.

#Новости#ГИБДД#Нетрезвые водители#Валентина Бурнашева#Общество
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