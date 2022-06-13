В Тюмени за одну ночь поймали более 20 пьяных водителей

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая в Исетском районе инспекторы ГИБДД задержали нетрезвую селянку за рулем ВАЗ2107. Прав на управление транспортом у нее не было. В состоянии алкогольного опьянения водитель перевозила четверых пассажиров, в том числе двое детей. Как выяснилось, компания отдыхала с употреблением горячительных напитков на пляже, а затем решила поехать домой.