Из Тобольска вновь поступают жалобы на ямы на дорогах

Помимо качества проведенного ремонта дорог, в жители Тобольска не довольны и работами по благоустройству города. На днях в Тобольске в районе Рощи Журавского установили новый металлический забор со следами ржавчины. Местные жители пришли к выводу, что ограждение ранее уже эксплуатировали.