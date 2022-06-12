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Из Тобольска вновь поступают жалобы на ямы на дорогах

12 июня 12:51
Фото: 1Mi
На очередные провалы в дорожном покрытии жалуются жители Тобольска. На этот раз ямы образовались на дорогах Театрального проезда. Фотографии дефектов, залитых дождевой водой, опубликовали горожане в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на улице Ленина, в 9 микрорайоне на отремонтированных дорогах появились ямы. Также сообщалось о провалах на автопарковках.

«Весь город в дырах и красных заборах», писали недовольные горожане.

Помимо качества проведенного ремонта дорог, в жители Тобольска не довольны и работами по благоустройству города. На днях в Тобольске в районе Рощи Журавского установили новый металлический забор со следами ржавчины. Местные жители пришли к выводу, что ограждение ранее уже эксплуатировали.

Между тем, буквально через две недели, 25 июня, Тобольск отметит 435-летний юбилей. Решат ли к этому времени дорожные проблемы — пока неизвестно.

#Новости#Ямы#Дороги#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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