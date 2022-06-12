Из Тобольска вновь поступают жалобы на ямы на дорогах

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на улице Ленина, в 9 микрорайоне на отремонтированных дорогах появились ямы. Также сообщалось о провалах на автопарковках.
«Весь город в дырах и красных заборах», писали недовольные горожане.
Помимо качества проведенного ремонта дорог, в жители Тобольска не довольны и работами по благоустройству города. На днях в Тобольске в районе Рощи Журавского установили новый металлический забор со следами ржавчины. Местные жители пришли к выводу, что ограждение ранее уже эксплуатировали.
Между тем, буквально через две недели, 25 июня, Тобольск отметит 435-летний юбилей. Решат ли к этому времени дорожные проблемы — пока неизвестно.