В Тюменской области потратят 8,24 миллиона рублей на покупку флагов для школ

«Наш Город» писал, что с 1 сентября во всех российских школах учебный день будут начинать с поднятия триколора и гимна страны. Инициатива, озвученная воспитателем международного детского центра «Артек» Вячеславом Антиповым, ранее была поддержана президентом Владимиром Путиным.