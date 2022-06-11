В Тюменской области потратят 8,24 миллиона рублей на покупку флагов для школ

Согласно документации тендера, подрядная организация должна до 25 августа поставить 624 флага РФ на сумму 5,39 миллионов рублей и 630 гербов стоимостью 2,85 миллиона рублей.
Срок окончания приема заявок — 21 июня. 23 июня состоится подведение итогов аукциона.
«Наш Город» писал, что с 1 сентября во всех российских школах учебный день будут начинать с поднятия триколора и гимна страны. Инициатива, озвученная воспитателем международного детского центра «Артек» Вячеславом Антиповым, ранее была поддержана президентом Владимиром Путиным.