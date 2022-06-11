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В Тюменской области потратят 8,24 миллиона рублей на покупку флагов для школ

11 июня 05:50
Фото: 1Mi
Более 8 миллионов рублей потратят тюменские власти на приобретение флагов и гербов Российской Федерации для школ. Соответствующий аукцион по поиску подрядной организации размещен на сайте Госзакупки. Организатором закупки является департамент образования и науки Тюменской области.
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Тюмень

Согласно документации тендера, подрядная организация должна до 25 августа поставить 624 флага РФ на сумму 5,39 миллионов рублей и 630 гербов стоимостью 2,85 миллиона рублей.

Срок окончания приема заявок — 21 июня. 23 июня состоится подведение итогов аукциона.

«Наш Город» писал, что с 1 сентября во всех российских школах учебный день будут начинать с поднятия триколора и гимна страны. Инициатива, озвученная воспитателем международного детского центра «Артек» Вячеславом Антиповым, ранее была поддержана президентом Владимиром Путиным.

#Новости#Школы#Тюмень#Флаг#Госзакупки#Валентина Бурнашева#Экономика
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