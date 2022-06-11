В Тюмени начался сезон тополиного пуха

В Тюмени начался традиционный сезон тополиного пуха. Летний снег пока в небольших количествах, но уже покрывает городские дороги. Из-за прошедших накануне и сегодня ливней в областной столице сообщений о поджогах пуха в МЧС пока не поступало.

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