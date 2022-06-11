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В Тюмени начался сезон тополиного пуха

11 июня 14:12
Фото: 1Mi
В Тюмени начался традиционный сезон тополиного пуха. Летний снег пока в небольших количествах, но уже покрывает городские дороги. Из-за прошедших накануне и сегодня ливней в областной столице сообщений о поджогах пуха в МЧС пока не поступало.
Сюжет
Тюмень

Горожане сезон тополиного пуха ждут каждый раз с тревогой. Во-первых, из-за него происходит много пожаров — летний снег поджигают дети в качестве развлечения, во-вторых, от пуха страдают аллергики.

Напомним, минувшим летом из-за возгорания тополиного пуха в Тюмени только за первые две недели начала сезона произошли десятки пожаров. Около Затюменского парка, в частности, из-за опасного развлечения подростков загорелись гаражи. К счастью, тогда никто не пострадал.

Напомним, что с 8 июня в России увеличили в десятикратном размере штрафы за поджоги. Теперь сжигание сухостоя, мусора придется отдать от 40 до 50 тысяч рублей. Виновнику возникновения пожара грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В Тюменской области до 16 июня включительно действует особый пожарный режим.

#Новости#Тюмень#Тополиный пух#Валентина Бурнашева#Общество
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