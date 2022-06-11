В Тюмени начался сезон тополиного пуха

Горожане сезон тополиного пуха ждут каждый раз с тревогой. Во-первых, из-за него происходит много пожаров — летний снег поджигают дети в качестве развлечения, во-вторых, от пуха страдают аллергики.
Напомним, минувшим летом из-за возгорания тополиного пуха в Тюмени только за первые две недели начала сезона произошли десятки пожаров. Около Затюменского парка, в частности, из-за опасного развлечения подростков загорелись гаражи. К счастью, тогда никто не пострадал.
Напомним, что с 8 июня в России увеличили в десятикратном размере штрафы за поджоги. Теперь сжигание сухостоя, мусора придется отдать от 40 до 50 тысяч рублей. Виновнику возникновения пожара грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
В Тюменской области до 16 июня включительно действует особый пожарный режим.