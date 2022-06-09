На ремонт дорог в районах Тюменской области потратят этим летом более 700 млн рублей

Кроме того, в этом году Тюменская область получила в 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета субсидии на строительство инфраструктурных объектов. На средства возведут две дорожные развязки на Червишевском тракте и на Мельникайте — Дружбы, а также школу на 1 200 учеников в микрорайоне Ямальский-2.