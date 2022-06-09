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На ремонт дорог в районах Тюменской области потратят этим летом более 700 млн рублей

9 июня 07:36
Фото: ГУС Тюменской области
Более 705 миллионов рублей потратят этим летом на ремонт 36 километров дорожного полотна в районах Тюменской области. 231 миллион рублей на работы предоставят из бюджета региона, 474 миллиона выделено в рамках заключенного соглашения между Тюменской областью и Росавтодором.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в главном управлении строительства, всего в течение летних и осенних месяцев в порядок приведут 8 участков автодорожного покрытия. Запланированы работы по ремонту 7 километров дороги Ишим — Казанское, 6 километров трассы Абатское — Викулово, 5,9 км дорожного покрытия Ишим — Викулово, 5,3 км дороги Полозаозерье — Кутырева, 4,6 км — Аромашево — Вагай и т. д.

В настоящее время договора с подрядными организациями уже заключены. По планам, ремонтные работы завершат к 15 октября.

Стоит отметить, что совсем недавно на бездорожье жаловались жители Тобольского района. По их словам, людям очень проблематично добираться до деревни Экстезерь, куда ведет лишь грунтовая дорога, которую в дождливую погоду размывает, и она становится непригодной для проезда, особенно для легковых машин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месяц перекрыли участок объездной дороги в связи с ремонтными работами на развязке по Червишевскому тракту. Они будут проходить в несколько этапов — полосы движения для удобства автомобилистов будут перекрывать по очереди.

Кроме того, в этом году Тюменская область получила в 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета субсидии на строительство инфраструктурных объектов. На средства возведут две дорожные развязки на Червишевском тракте и на Мельникайте — Дружбы, а также школу на 1 200 учеников в микрорайоне Ямальский-2.

#Новости#Тюмень#Ремонт дорог#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Экономика
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