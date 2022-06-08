В Тюменской области зафиксирован рост рака молочной железы и у мужчин, и у женщин

При этом увеличиваются возможности диагностики, почти 60% случаев обнаружены на 1 и 2 стадии.
«Самые частые локализации у женщин: рак молочной железы (22 %), рак кожи (13 %), рак тела матки (8 %), рак ободочной кишки (7 %), рак шейки матки (5 %). Самые частые локализации у мужчин: рак трахеи, бронхов, легкого (18 %), рак предстательной железы (17 %), рак кожи (9 %), рак ободочной кишки (6 %), рак желудка (6 %)»,сообщила «Нашему городу» Анастасия Ергина.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области не хватает детских онкологов. По всему региону их только трое. Специалисты отмечают, что подобная ситуация складывается по всей России.