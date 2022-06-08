В Тюмень 12 июня приедет поезд летней серии круизов «В Сибирь»

Первый туристический поезд летней серии круизов «В Сибирь» прибудет в Тюменскую область 12 июня и пробудет здесь два дня. Путешественникам предложат посещение сел Покровское, Абалак, Базарной площади, парка Тобол, музеев, монастырей, термальных источников, аквапарка и т. д. Не обойдется и без угощения национальными сибирскими блюдами.
Отметим, всего этим летом запланирована проведение двух жд-круизов по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва. Прибытие второго поезда «В Сибирь» намечено на июль.
Стоимость туров составляет от 25 тысяч рублей на человека. В эту сумму входят завтраки, санитарно-гигиенический набор, доступ к мультимедийному порталу «Попутчик» и развлекательная программа в городах.