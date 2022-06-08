Огромный алабай покусал двух тюменцев, хозяин собаки выплатил 80 000 рублей

«Как установлено, 6 февраля 2022 года собака породы алабай, освободившись от привязи, выбежала на улицу, за ограду дома, где сначала напала на проходящего мимо ребенка и покусала ему ноги, а затем покусала женщину, которая проходила мимо. Причинив пострадавшим телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью»сообщили в ведомстве.