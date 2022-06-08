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Огромный алабай покусал двух тюменцев, хозяин собаки выплатил 80 000 рублей

8 июня 11:58
Фото: 1Mi
Огромный алабай покусал двух тюменцев в феврале этого года. В Бердюжском районе местный суд взыскал с владельца собаки моральный вред в пользу пострадавших, сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Из-за инцидента пострадали женщина и ребёнок. В общей сложности с хозяина алабая взыскано 80 000 рублей.

«Как установлено, 6 февраля 2022 года собака породы алабай, освободившись от привязи, выбежала на улицу, за ограду дома, где сначала напала на проходящего мимо ребенка и покусала ему ноги, а затем покусала женщину, которая проходила мимо. Причинив пострадавшим телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью»сообщили в ведомстве.

В начале июня «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени пожаловалась на нападение собаки, которую выгуливали дети. Она получила небольшие гематомы.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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