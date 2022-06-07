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В Тюмени скончалась начальник отдела уголовно-судебного управления прокуратуры

7 июня 11:59
Фото: Прокуратура Тюменской области
В Тюмени скончалась Андриянова Инесса Ивановна - начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области. В ведомстве выразили глубокое соболезнование её родным.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских и коллектив прокуратуры выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Андрияновой Инессы Ивановны»отмечает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Инесса Ивановна прошла путь от должности стажера помощника прокурора Ленинского района г. Тюмени до начальника ключевого отдела прокуратуры области. В прокуратуре она проработала более 30 лет. В ведомстве заметили, что она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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