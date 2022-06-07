В Тюмени скончалась начальник отдела уголовно-судебного управления прокуратуры

Инесса Ивановна прошла путь от должности стажера помощника прокурора Ленинского района г. Тюмени до начальника ключевого отдела прокуратуры области. В прокуратуре она проработала более 30 лет. В ведомстве заметили, что она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела.