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Posted 1 июня 2022,, 09:01

Published 1 июня 2022,, 09:01

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменка рассказала о нападении собаки, которую выгуливали дети

1 июня 2022, 09:01
Жительница Тюмени пожаловалась в соцсетях на нападение собаки, которую выгуливали дети.

Как пишет «КП-Тюмень», тюменка рассказала, что ее укусила собака породы джек рассел, которую выгуливали трое детей не старше 10 лет.

Фотографию гематомы она выложила в соцсетях, обратившись к родителям с просьбой внимательно относится к своим питомцам, так как дети зачастую ведут себя «не очень ответственно» по отношению к ним.

Не все комментаторы выразили сочувствие женщине. Некоторые написали, что их не разжалобить таким небольшим укусом.

Однако есть и те, кто горожанку поддержал и отметил важность самого факта контакта слюны пса с кровью человека.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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