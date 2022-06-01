Тюменка рассказала о нападении собаки, которую выгуливали дети

Posted 1 июня 2022,, 09:01
Published 1 июня 2022,, 09:01
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет «КП-Тюмень», тюменка рассказала, что ее укусила собака породы джек рассел, которую выгуливали трое детей не старше 10 лет.
Фотографию гематомы она выложила в соцсетях, обратившись к родителям с просьбой внимательно относится к своим питомцам, так как дети зачастую ведут себя «не очень ответственно» по отношению к ним.
Не все комментаторы выразили сочувствие женщине. Некоторые написали, что их не разжалобить таким небольшим укусом.
Однако есть и те, кто горожанку поддержал и отметил важность самого факта контакта слюны пса с кровью человека.