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21 млрд из бюджета Тюменской области направили на поддержку экономики в 2021 году

26 мая 05:38
Фото: Заседание Тюменской облдумы
Сегодня на заседании Тюменской областной Думы губернатор региона Александр Моор отчитался о результатах деятельности правительства в 2021 году. Прошлый год был трудным, но правительство поддерживало экономику области.
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Бюджет

«Сейчас в 2022 году мы снова проживаем периоды экономической турбулентности. Проходить их помогают те результаты, которых мы добились в 2021 году. За прошлый год объем поддержки экономики составил 21,2 млрд рублей»,сообщил в своем выступлении глава региона.

Александр Моор уточнил, что из них 15,7 млрд рублей направлены на налоговые льготы, дополнительные меры поддержки в связи с распространением коронавируса. 2021 год стал достаточно трудным из-за пандемии.

Еще 4,8 млрд рублей — это субсидии на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, промышленности.

И 0,7 млрд рублей направили на госгарантии по инфраструктурному займу на жилищное строительство.

#Новости#Государственная поддержка#Экономика#Бюджет#Тюмень#Анна Доронина
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