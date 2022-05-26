21 млрд из бюджета Тюменской области направили на поддержку экономики в 2021 году

«Сейчас в 2022 году мы снова проживаем периоды экономической турбулентности. Проходить их помогают те результаты, которых мы добились в 2021 году. За прошлый год объем поддержки экономики составил 21,2 млрд рублей»,сообщил в своем выступлении глава региона.