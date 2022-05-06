В Тюмени у домов ветеранов проведут более 60 выездных концертов

Posted 6 мая 2022,, 12:44
Published 6 мая 2022,, 12:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В Тюмени проведут более 60 выездных концертов — они пройдут на площадках возле домов ветеранов, пишет «КП-Тюмень», ссылаясь на заявление руководителя областного департамента культуры Елены Майер.
По словам Елены Майер, с каждым годом в регионе остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Необходимо отдать дань уважения каждому из них, поэтому в Тюмени продолжается традиция проведения выездных концертов фронтовых бригад. В 2022 году, как отметила Майер, таких концертов будет более 60.
Елена Майер подчеркнула, что торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будут проводиться во всех муниципальных образованиях региона. В общей сложности пройдет порядка 500 мероприятий.
В областном центре концертные площадки 9 мая будут работать в разных концах города, так что местным жителям вовсе не обязательно покидать пределы своих районов и отправляться в центр. Так, концерты будут проводиться в сквере Депутатов, в Комсомольском сквере.
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