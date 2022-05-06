В Тюмени у домов ветеранов проведут более 60 выездных концертов

По словам Елены Майер, с каждым годом в регионе остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Необходимо отдать дань уважения каждому из них, поэтому в Тюмени продолжается традиция проведения выездных концертов фронтовых бригад. В 2022 году, как отметила Майер, таких концертов будет более 60.