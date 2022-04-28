Весна покажет: как бороться со стихийными свалками

После того, как обращение попадет к адресату, специалисты отправятся на указанное место, чтоб оценить ситуацию и провести замеры. Если подтвердится, что отходы относятся к твердым коммунальным отходам и их объем превышает 1 кубометр, то региональный оператор выявит собственника земельного участка и предложит ликвидировать ее самостоятельно.