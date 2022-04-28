Весна покажет: как бороться со стихийными свалками

За два прошедших пандемийных года количество несанкционированных свалок в нашей стране серьезно увеличилось. Об этом накануне заявили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые провели соответствующее исследование, опираясь на данные Росприроднадзора.
Так только в 2021 году общероссийский «свалочный» показатель вырос сразу на 9,1 %, что равносильно 1,33 тысячам объектов. Одними из лидеров представленного антирейтинга стали наши «соседи» - Челябинская (3 место) и Свердловская (15 место) области.
А вот тюменцы, к счастью, в него не попали, хотя проблема экологической культуры актуальна и для них в том числе.
Генеральная уборка по-тюменски
В нынешнем феврале специалисты департамента недропользования и экологии говорили о том, что в регионе остается более 500 мест стихийного скопления мусора.
Борьба с ними ведется непрерывно и планомерно. Например, в прошлом году было ликвидировано 42 подобных свалки общей площадью 7,8 га.
Если же брать во внимание более длинный временной отрезок, например за последнее десятилетие, то эти цифры составят уже 648 объектов и 296,9 га.
Не обделяют вниманием и районы. За последние месяцы «под зачистку» попали Нижнетавдинский, Омутинский и Ярковский муниципалитеты, а также огромная зона вблизи д. Посохова под Тюменью.
В текущем году в планах значится ликвидация 20 свалок в Заводоуковском городском округе, Вагайском, Викуловском, Сладковском, Тюменском и Упоровском районах. После окончания работ будет расчищена территория в почти 70 га. Также в ближайшие месяцы спецы проведут рекультивацию свалки на 9 км Велижанского тракта вблизи областного центра.
Время действовать
Накануне майских праздников проблема мусорных куч становится особенно злободневна.
Во-первых, сходят снега, под которыми порой обнаруживаются дурно пахнущие сюрпризы.
А во-вторых, тюменцы в это время собираются на массовые субботники, стараясь привести в порядок как территорию в городе, так и за ним.
Кстати, по негласной статистике самыми проблемными местами, куда предпочитают втихую сваливать мусор недобросовестные жители региона, являются обочины трасс, стройки, дачные и гаражные кооперативы.
Итак, в случае обнаружения стихийной свалки со строительными отходами необходимо обратиться в департамент недропользования и экологии Тюменской области или в местную администрацию.
Если же обнаружена свалка твёрдых коммунальных отходов, то стоит обратиться напрямую к представителям ООО «Тюменское экологическое объединение».
Проще всего воспользоваться для этих целей формой обратной связи на сайте регионального оператора https://teo.ecotko.ru/. Помимо точных данных о месте обнаружения кучи к обращению лучше приложить фото или видео. Также активно мониторятся аналогичные сообщения на страницах компании в соцсетях.
После того, как обращение попадет к адресату, специалисты отправятся на указанное место, чтоб оценить ситуацию и провести замеры. Если подтвердится, что отходы относятся к твердым коммунальным отходам и их объем превышает 1 кубометр, то региональный оператор выявит собственника земельного участка и предложит ликвидировать ее самостоятельно.
А в случае отказа примет самостоятельные меры к очистке территории, выставив в дальнейшем владельцу участка счет за проделанную работу.
Даже если к экологам компании ошибочно попадает информация о местах размещения отходов, которые не относятся к ТКО, она не остаётся без рассмотрения – специалисты ООО «ТЭО» также передают данные о нарушении уполномоченным службам.
Стихийные свалки – это общая проблема. И решать ее предстоит тоже сообща. Представители ООО «ТЭО» напоминают, что в данном вопросе важно не только проявлять сознательность, вовремя реагируя на нарушения, но также своими силами поддерживать чистоту вокруг, оставляя мусор в специально отведенных местах.