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Весна покажет: как бороться со стихийными свалками

28 апреля 07:06
Фото: «ТЭО»
Тюменцам рассказали, как бороться со стихийными свалками
В Тюменской области борьба со стихийным скоплением мусора ведется непрерывно и планомерно, сообщает пресс-центр «ТЭО».

За два прошедших пандемийных года количество несанкционированных свалок в нашей стране серьезно увеличилось. Об этом накануне заявили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые провели соответствующее исследование, опираясь на данные Росприроднадзора.

Так только в 2021 году общероссийский «свалочный» показатель вырос сразу на 9,1 %, что равносильно 1,33 тысячам объектов. Одними из лидеров представленного антирейтинга стали наши «соседи» - Челябинская (3 место) и Свердловская (15 место) области.

А вот тюменцы, к счастью, в него не попали, хотя проблема экологической культуры актуальна и для них в том числе.

Генеральная уборка по-тюменски

В нынешнем феврале специалисты департамента недропользования и экологии говорили о том, что в регионе остается более 500 мест стихийного скопления мусора.

Борьба с ними ведется непрерывно и планомерно. Например, в прошлом году было ликвидировано 42 подобных свалки общей площадью 7,8 га.

Генеральная уборка по-тюменски
Фото: ООО «ТЭО»

Если же брать во внимание более длинный временной отрезок, например за последнее десятилетие, то эти цифры составят уже 648 объектов и 296,9 га.

Не обделяют вниманием и районы. За последние месяцы «под зачистку» попали Нижнетавдинский, Омутинский и Ярковский муниципалитеты, а также огромная зона вблизи д. Посохова под Тюменью.

В текущем году в планах значится ликвидация 20 свалок в Заводоуковском городском округе, Вагайском, Викуловском, Сладковском, Тюменском и Упоровском районах. После окончания работ будет расчищена территория в почти 70 га. Также в ближайшие месяцы спецы проведут рекультивацию свалки на 9 км Велижанского тракта вблизи областного центра.

Время действовать

Накануне майских праздников проблема мусорных куч становится особенно злободневна.

Во-первых, сходят снега, под которыми порой обнаруживаются дурно пахнущие сюрпризы.

А во-вторых, тюменцы в это время собираются на массовые субботники, стараясь привести в порядок как территорию в городе, так и за ним.

Кстати, по негласной статистике самыми проблемными местами, куда предпочитают втихую сваливать мусор недобросовестные жители региона, являются обочины трасс, стройки, дачные и гаражные кооперативы.

Итак, в случае обнаружения стихийной свалки со строительными отходами необходимо обратиться в департамент недропользования и экологии Тюменской области или в местную администрацию.

Если же обнаружена свалка твёрдых коммунальных отходов, то стоит обратиться напрямую к представителям ООО «Тюменское экологическое объединение».

Проще всего воспользоваться для этих целей формой обратной связи на сайте регионального оператора https://teo.ecotko.ru/. Помимо точных данных о месте обнаружения кучи к обращению лучше приложить фото или видео. Также активно мониторятся аналогичные сообщения на страницах компании в соцсетях.

После того, как обращение попадет к адресату, специалисты отправятся на указанное место, чтоб оценить ситуацию и провести замеры. Если подтвердится, что отходы относятся к твердым коммунальным отходам и их объем превышает 1 кубометр, то региональный оператор выявит собственника земельного участка и предложит ликвидировать ее самостоятельно.

А в случае отказа примет самостоятельные меры к очистке территории, выставив в дальнейшем владельцу участка счет за проделанную работу.

Даже если к экологам компании ошибочно попадает информация о местах размещения отходов, которые не относятся к ТКО, она не остаётся без рассмотрения – специалисты ООО «ТЭО» также передают данные о нарушении уполномоченным службам.

Стихийные свалки – это общая проблема. И решать ее предстоит тоже сообща. Представители ООО «ТЭО» напоминают, что в данном вопросе важно не только проявлять сознательность, вовремя реагируя на нарушения, но также своими силами поддерживать чистоту вокруг, оставляя мусор в специально отведенных местах.

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