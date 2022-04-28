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Тюменские прокуроры проверят ТВЦ «Гагаринский» и должностных лиц Ишима после пожара

28 апреля 16:53
Фото: Ишим пере Подслушано
Прокуратура Тюменской области организует проверку по факту пожара в ТВЦ «Гагаринский» в городе Ишиме. Контрольное мероприятие проводится по поручению главы ведомства Владислава Московских.

Возгорание произошло 28 апреля в 15:45 на улице Гагарина, 64.

«Координацию деятельности противопожарных служб и следственных органов на месте осуществляет Ишимский межрайонный прокурор Сергей Антушев»сообщают в ведомстве.

Более того, прокуроры Тюменской области проведут надзорные мероприятия с целью проверки действий должностных лиц органов местного самоуправления. В ведомстве подчёркивают, что за последнее время количество возгораний увеличилось.

Пострадавшие от пожаров тюменцы могут воспользоваться телефоном горячей линии в Тюмени 8 (3452) 34-53-54 и 27-04-53.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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