Тюменские прокуроры проверят ТВЦ «Гагаринский» и должностных лиц Ишима после пожара

Возгорание произошло 28 апреля в 15:45 на улице Гагарина, 64.
«Координацию деятельности противопожарных служб и следственных органов на месте осуществляет Ишимский межрайонный прокурор Сергей Антушев»сообщают в ведомстве.
Более того, прокуроры Тюменской области проведут надзорные мероприятия с целью проверки действий должностных лиц органов местного самоуправления. В ведомстве подчёркивают, что за последнее время количество возгораний увеличилось.
Пострадавшие от пожаров тюменцы могут воспользоваться телефоном горячей линии в Тюмени 8 (3452) 34-53-54 и 27-04-53.