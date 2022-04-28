«ТЭО» на связи: вопросы об отходах можно задать в ГИС ЖКХ

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства поможет проверить начисления за оказанные услуги по обращению с коммунальными отходами, задать вопросы и получить ответы о вывозе ТКО, сообщить об изменениях данных потребителей или внести оплату. Кроме информации об услуге по обращению с коммунальными отходами на сайте можно найти и всю информацию о своём доме.
«Чтобы задать интересующие вопросы и проверить свои данные не нужно проходить сложную регистрацию на сайте: как и в Госуслугах — достаточно подключиться к своей учётной записи ЕСИА. Этот сервис дополнит уже привычные способы коммуникации с нами: звонок на горячую 8-800-250-73-26, сообщение на страницу ООО „ТЭО“ в соцсетях, обращение на электронную почту или через форму обратной связи на официальном сайте компании»сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Кроме того, жители Тюменской области, которые ценят личное общение, по-прежнему могут посетить в удобное для себя время офисы по работе с потребителями энергосбытовой компании «Восток». Эта компания является агентом регоператора по договорной работе. Уточнить информацию об адресах и графике работы клиентских центров можно по телефону 8 800 250-60-06.