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«ТЭО» на связи: вопросы об отходах можно задать в ГИС ЖКХ

28 апреля 07:21
Фото: «ТЭО»
Ещё один удобный способ быть на связи с регоператором и управлять своими лицевыми счетами — сервис ГИС ЖКХ.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства поможет проверить начисления за оказанные услуги по обращению с коммунальными отходами, задать вопросы и получить ответы о вывозе ТКО, сообщить об изменениях данных потребителей или внести оплату. Кроме информации об услуге по обращению с коммунальными отходами на сайте можно найти и всю информацию о своём доме.

«Чтобы задать интересующие вопросы и проверить свои данные не нужно проходить сложную регистрацию на сайте: как и в Госуслугах — достаточно подключиться к своей учётной записи ЕСИА. Этот сервис дополнит уже привычные способы коммуникации с нами: звонок на горячую 8-800-250-73-26, сообщение на страницу ООО „ТЭО“ в соцсетях, обращение на электронную почту или через форму обратной связи на официальном сайте компании»сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Кроме того, жители Тюменской области, которые ценят личное общение, по-прежнему могут посетить в удобное для себя время офисы по работе с потребителями энергосбытовой компании «Восток». Эта компания является агентом регоператора по договорной работе. Уточнить информацию об адресах и графике работы клиентских центров можно по телефону 8 800 250-60-06.

#Новости#Юлия Николаева#Город
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