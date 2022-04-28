Подробности пожара в СНТ «Красная горка»: дома вспыхнули на 5 минут из-за ветра

Сгорели дома на улице Берёзовой, 43. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
«Заметили, что у соседки около её дома дымит. Минут пять только прошло и соседи прибежали, кто чем тушили. Вроде бы немножко потушили, но ветер сильный очень»отметила тюменка, которая была очевидцем происходящего.
Женщина пояснила, что у её соседа «сарайка заброшена», огонь перекинулся туда и на другие участки. Местные жители уже ничего не успели сделать, в это же время прибыли первые расчёты МЧС. Через несколько часов пламя удалось локализовать.