nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подробности пожара в СНТ «Красная горка»: дома вспыхнули на 5 минут из-за ветра

28 апреля 16:39
Фото: МЧС
В результате пожара в СНТ «Красная горка» повреждено 3 дачных дома и 5 строений, сообщает представитель тюменского МЧС Денис Журавлёв. В тушении принимали участие 6 пожарных расчётов и 10 добровольцев.

Сгорели дома на улице Берёзовой, 43. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

«Заметили, что у соседки около её дома дымит. Минут пять только прошло и соседи прибежали, кто чем тушили. Вроде бы немножко потушили, но ветер сильный очень»отметила тюменка, которая была очевидцем происходящего.

Женщина пояснила, что у её соседа «сарайка заброшена», огонь перекинулся туда и на другие участки. Местные жители уже ничего не успели сделать, в это же время прибыли первые расчёты МЧС. Через несколько часов пламя удалось локализовать.

Материалы по теме
Спасатели МЧС потушили крупный пожар в торговом центре Ишима
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25